壯碩美女中醫抗武漢肺炎 仙氣美照竟曝感染危機

從右圖可以看見，袁合榮的口罩薄到能夠清楚看見鼻頭。圖/ Instagram 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續升溫，讓醫療人員絲毫不敢懈怠，紛紛走向防疫前線。以超壯肌肉聞名的美女中醫袁合榮，日前就在社群媒體上表示，她會勇敢地上前線與民眾一起對抗武漢肺炎。昨日她再Po出戴上口罩的照片，大眼加上低盤髮的造型仙氣十足，但這張照片卻意外透露重大危機。

來自大陸山東青島的美女中醫袁合榮，有著精緻小臉、標緻的五官，天使般的臉孔讓人難以想像，她竟有著「金剛芭比」的超級肌肉。從小就熱愛運動的袁合榮，為了體態開始健身，再搭配有效的飲食管理，2年內就練出如此強壯的六塊肌、大腿肌，成績可以說是相當亮眼。清純的臉蛋、比男人還壯碩的肌肉，如此的反差讓她在網路上爆紅。

在 Instagram 查看這則貼文 袁合荣（@yuanherong1229）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 28 日 上午 7:33 張貼

擔任中醫的她，在Instagram上以英文說到，「身為一位醫生，我一定要站在前線，付出全力對抗武漢肺炎」，獲得網友大力讚賞。袁合榮也不斷更新武漢肺炎疫情的最新狀況，表示醫療團隊正馬不停蹄地研發治療方法，在中藥處方上亦有突破。她也提及，專家預估武漢肺炎疫情將會在元宵節前後降溫，但仍不能掉以輕心。

在 Instagram 查看這則貼文 袁合荣（@yuanherong1229）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 27 日 下午 8:15 張貼

不過，可以從袁合榮多日上傳的自拍照中發現，身為前線醫護人員的她，戴的口罩竟一天比一天還要薄。在前天上傳的照片中，甚至能透過口罩清楚看見她的鼻子，讓人不禁質疑，這樣的口罩真的能有效防止病毒傳染嗎？是否會讓醫療人員暴露在危險的工作場所中，有待觀察。