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影／遭前男友狠嘲「醜到整容也沒救」 日少女蛻變成功：感謝他

2020-02-01 12:57香港01 記者抹茶仔／報導

愛美，是每位女生的天性，但並不是人人都天生麗質。若不甘成為襯托紅花的綠葉，想要吸引街上路人的目光，就必須付出相應的努力。近日日本有位少女，於網上分享自己的勵志故事，她由一隻男友被唾棄的醜小鴨，變成擁10萬粉絲的天鵝。

日本少女被前男友狠話激勵，蛻變為美麗天鵝。 圖／取自Twitter@puuuuu...
日本少女被前男友狠話激勵，蛻變為美麗天鵝。 圖／取自Twitter@puuuuuchu
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被渣男友嘲「醜到整容減肥也沒救」

這位網名叫「5しゃい」的少女早前於Twitter分享自己蛻變故事，她表示自己以前很討厭自己的容貌：「每次照鏡都想死。」令她十分嚮往整容。

直到某天前男友要跟她分手，一次性發超多訊息辱罵她，內容大概是「整天嚷著想整容，就你這副尊容，無論怎整也沒救吧。眼又細，鼻跟豬一樣，看見你就想嘔，跟你逛街都覺得羞恥。也不看看自己那象腿，又懶得減肥。反正你減肥也不會變可愛，豬做甚麼還是豬。」

減肥兼整容成美少女

聽前男友一席話後，她決心改變自己，先是努力減肥10kg，每天研究化妝技巧，大學時期也會在晚上瘋狂打工存錢整容，最後如願以償變成美少女，成功證明前男友的話是錯的。

其後她馬上成為Twitter熱話，不少網民大讚可愛及佩服她的勇氣，留言表示「前男友真是渣男」、「希望你接下來能找到幸福」、「真心尊敬，這是你的努力結晶」。

日本少女被前男友狠話激勵，蛻變為美麗天鵝。 圖／取自Twitter@puuuuu...
日本少女被前男友狠話激勵，蛻變為美麗天鵝。 圖／取自Twitter@puuuuuchu
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為了蛻變，她先後進行超過10種整容手術，包括雙眼皮手術、臉頰下巴抽脂、開眼頭眼尾、隆鼻等等。她先前於Twitter表示有社長送她一條名貴頸鏈作成人禮祝賀，還特地表明感謝前男友改變她一生。現在她亦是一名YouTuber，專門分享化妝、整容心得，約有15萬粉絲訂閱。

日本少女被前男友狠話激勵，蛻變為美麗天鵝。 圖／取自Twitter@puuuuu...
日本少女被前男友狠話激勵，蛻變為美麗天鵝。 圖／取自Twitter@puuuuuchu
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文章授權轉載自《香港01》

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