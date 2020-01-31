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【Oops有正妹】鄰家感大眼正妹出沒教育部粉專 真人艾莉塔被網友推爆

2020-01-31 15:50聯合新聞網 綜合報導

提到開工就忍不住高唱「我難過」，不知道在座各位過年有沒有吃飽飽呢？當然除了照顧肚子，眼睛也不能餓啊～最近有網友在教育部的粉專發現了一位清新正妹，特地貼到表特板分享，結果很快地就被推到爆，特別的是大家都說她超像艾莉塔！究竟有多像哩？讓我們趕緊看下去吧～

圖／取自教育部粉專、竹竹instagram
圖／取自教育部粉專、竹竹instagram
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我的媽呀～真的超像的啦XD那頭俏麗短髮配上大眼睛，再畫上臉部紋路，根本就是艾莉塔本人啊！難怪留言的大家都在狂推艾莉塔～「╳真的超像艾莉塔」「真的是艾莉塔欸」「原來是艾利塔」「難怪很眼熟，真的很像艾莉塔」「艾莉塔現在要換新身體了」。



撇開艾莉塔不談，這位年輕妹子叫做竹竹，大大眼睛配嬌小身材，清新可愛又有氣質，帶著一股稚氣感，卻是交大畢業的高材生！到底是誰說交大都是宅男的啦～騙我！！「這大學超過一百人追吧(?)」「竹竹呀，可愛鋼彈宅妹子」「交大學姐給推」「哇 可愛 戀愛了」「不好意思，可以嫁給我嗎」




而除了艾莉塔以外，也有不少人說竹竹長得很像白癡公主，仔細一看好像真的有耶，原…原來是明星臉啊！不過最像的還是艾莉塔啦！畢竟當初為了更接近艾莉塔的感覺，還特別努力學習後空翻，還在YouTube頻道貼出訓練過程，金架係非常努力呀。


最後就讓竹竹來發紅包給大家，祝大家新年快樂嘿～



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