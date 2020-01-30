從小被收養受虐 日本混血美腿Youtuber曝爆紅3法則

近年來隨著網路和行動裝置普及，許多相關職業也應運而生。在日本，Youtuber也成為孩子們最常當作志願的職業之一。不過，以Youtuber為職業，不僅需要懂得如何產出內容，也要清楚掌控觀眾的胃口。最近，以辛辣形象聞名的日本Youtuber「Nekoaya」就受邀登上了東京電視台深夜節目「明星近況報告（暫譯，じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～）」，透露自己的「爆紅三大法則」。

作風辛辣的日本Youtuber Nekoaya近期不但上節目大談爆紅法則，還以全裸之姿登上日本性感雜誌《Playboy》。圖／ Modelpress 分享 facebook

父親是亞裔美國人、母親則混有西班牙、中國血統的Nekoaya，於1994年1月29日出生在西班牙，本名Jannen Kaneko，日本名則為Aya。從高中開始便以女性雜誌《Ranzuki》的專屬模特兒身分出道。2018年起則以「Kaneko Aya（Nekoaya）」之名，開始進行Youtuber活動，至今已有超過四十萬人訂閱。著有《國三被家人拋棄、變成太妹、跟多金未婚夫死別、得了憂鬱症的我，現在成了年收八千萬的Youtuber》（中3で親に捨てられて黒ギャルになりクソ金持ちの婚約者に死なれて鬱になったワイがYouTuberになって年収8000万の今だ）一書。

根據東京電視台報導，Nekoaya的母親在她一歲時病逝，父親則人間蒸發。她在母親病逝後，開始被母親的姊姊收養。但是在她六歲時，養母和養父離婚，她便開始受到養母「幾近全方位」的虐待。然而，Nekoaya沒有被這些過往絆住，在2018年開始經營Youtube頻道以後，至今已經是年收入一億日圓以上的人氣Youtuber。

主張「想看專業藝人的話就去看電視啊」的她認為，Youtuber終究只是素人，只是在網路上傳影片的普通人，「正是因為想要看到別人的真實生活，才會選擇上網。」主打吃吃喝喝等日常系影片的Nekoaya，也透露了自己所歸納出來的「爆紅三大法則」。

第一：確立自己身為Youtuber的屬性

Nekoaya認為，決定要成為Youtuber的時候，第一個考慮的就是自己的市場在哪裡。Youtuber裡面有料理、手作、旅行、運動、遊戲、美妝等「光屬性」的類型，也有用開黃腔等激烈方式吸引關注的「闇屬性」類型。Nekoaya開設頻道時，日本的Youtuber中還沒有「闇屬性」的女Youtuber。由於她的個性屬於有話直說、不隱瞞自己有在吸煙或喝酒，同時也會談論性方面的話題，因此便決定以「闇黑型」的方式出道。

第二：意外爆點不是壞事

Youtuber如果遇上了跟自己的形象設定不符合的意外事件，往往會造成爆紅。舉例而言，Nekoaya就認為，只要以感情緋聞做過一次爆點，之後就可以用吃吃喝喝的影片輕鬆地賺錢。和電視上那些會因為緋聞而結束演藝生命的藝人不同，Nekoaya指出，「Youtuber因為是自媒體，就算是爆炸性的發言也可以視為是一種內容產出。」

第三：跨界合作令人耳目一新

出乎意料的內容往往伴隨著訂閱人數增加。Nekoaya便指出，自己因為興趣是釣魚，於是和釣魚專業的大頻道合作，藉此吸收不同的客群。她也指出，如果能夠藉由這樣的方式，興趣廣泛的人便能夠成為戰力很強的Youtuber。

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