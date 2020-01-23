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年菜7菜1湯超澎湃！正妹人妻貼實品照 老公失望飆國罵

2020-01-23 15:54聯合新聞網 綜合報導

網路正妹蕭幼貞常在臉書上放上許多張美照。 圖擷自蕭幼貞臉書
網路正妹蕭幼貞常在臉書上放上許多張美照。 圖擷自蕭幼貞臉書
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許多家庭主婦一到過年總是會為年菜傷腦筋，網路正妹蕭幼貞（丸子）想為老公準備豐富的年菜，她列出7菜1湯的年菜菜單，每道菜名都可看出精緻、澎湃，相當豐富。她將菜單傳給老公看，老公雖然心疼她得花時間準備，卻也相當感動，沒想到蕭幼貞再貼出一張照片後，卻讓老公氣得飆髒話，原來這一切只是蕭幼貞故意惡搞老公所玩的花招。

蕭幼貞日前在自己臉書上貼出和老公的訊息對話，她告訴老公今年年菜想準備7菜1湯，有「酒香花雕放山雞、野生生猛大海鰻、南方深海黑鮪魚、慢燉伊比利金豬、有機黃金小黃瓜、有機花生燉麵麩、精燉茄子鯖魚肚、有機糖漬鳳梨花」，光看菜名就相當豐富。

老公看了這7菜1湯菜單後相當感動，但又不捨得蕭幼貞太辛苦去準備，於是說「二大二小吃不完那麼多，老婆別那麼辛苦，愛妳」，沒想到蕭幼貞隨即貼出這「7菜1湯」的照片真面目。原來這8樣菜根本就只是一碗花雕雞泡麵和7個罐頭食品，而不是什麼澎湃年菜，她還回覆說「不辛苦，我都提前準備好了，我也愛你」，真相曝光也讓老公大失所望，氣得飆粗口，蕭幼貞笑說「第一次被罵還可以笑到不行」。

網友看了也覺得相當有趣，「太用心太可愛了」、「這菜色好啊」、「採買這些也是很辛苦的」、「感覺洵爸瞬間從天堂掉到地獄」、「這名字怎麼取的？那麼會」、「這梗有鋪好」、「看好幾篇同樣的文章，就妳的好笑」。

蕭幼貞惡搞老公，讓老公心情從天堂掉到地獄。 圖擷自蕭幼貞臉書
蕭幼貞惡搞老公，讓老公心情從天堂掉到地獄。 圖擷自蕭幼貞臉書
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年菜正妹

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