親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
懷念老地方
鄉民爆報看
網搜奇趣蛋
流行新鮮事
沒事養養眼
跟著潮流走

為選舉瘦7公斤！吳怡農謝票遇「落淚阿伯」本人出面有話說

京阿尼縱火後續調查 20名死者「推開門」就能順利逃生

日本鄉村清純美少女 闖蕩東京1年判若兩人　

2020-01-18 12:46香港01 抹茶仔

日本鄉村美少女在東京生活1年，她的轉變嚇壞觀眾。圖／香港01提供
日本鄉村美少女在東京生活1年，她的轉變嚇壞觀眾。圖／香港01提供
分享

據說環境會影響人的性格，即使於遠離煩囂的鄉村長大，只要到充滿物質誘惑的都市生活，也難免「近朱者赤，近墨者黑」。

4年前，日本青森縣一名女高中生接受電視節目採訪，因其清純可愛的外表意外爆紅。近日有網民發現她到東京發展後竟完全變了另一個人...

5年前意外爆紅

這位少女叫野呂未來乃，於青森縣的鄉村地區長大。4年前於杳無人煙的驫木車站接受電視節目採訪，因甜美清純的外表以及勤儉懂事的性格而意外爆紅。

不少網民大讚她超可愛，表示「沒被都市污染的鄉村美少女最棒了」、「超像新海誠作品裡的主角」。

東京生活一年後判若兩人

野呂未來乃曾表示畢業後想到東京闖蕩，離開鄉村體驗城市生活。近日有網民發現她曾到東京發展，沒想到竟由清純脫俗的美少女變成歌舞伎町艷麗的陪酒娘...

其後相關貼文馬上於Twitter瘋傳，不少網民表示超震驚，留言感嘆「被東京污染了」、「大城市真恐怖」、「原本更加可愛」、「我去東京就能變帥哥嗎？」

現年21歲的野呂未來乃於個人Twitter表示自己於東京發展一年後已搬到福島縣磐城市，重新過著悠閒的鄉村生活。

從照片中看到，少女開始在外貌下功夫，包含帶隱形眼鏡及化妝。圖／香港01提供
從照片中看到，少女開始在外貌下功夫，包含帶隱形眼鏡及化妝。圖／香港01提供
分享

延伸閱讀：

鄉村少女住進東京豪宅　50日後外貌竟有驚人變化？！

禰豆子Cosplay超高質　卸妝後網民驚呼：笑到噴飯

文章授權轉載自《香港01》

東京

延伸閱讀

【Oops有正妹】捷運遇長腿神級正妹 抿唇微...

老同學貼吳怡農國小照 網友驚呼：男大十八變

【Oops有正妹】鄰家系甜美女孩 嬌小白皙讓...

賴品妤高中制服照曝光 網友驚艷：好像日本女明...

相關新聞

【Oops有正妹】鄰家系甜美女孩 嬌小白皙讓網友齊呼：戀愛了

2020-01-17 14:52

【一劍浣春秋】手腕上的秘密！日本女優不敢給你看…

2020-01-17 11:28

賴品妤高中制服照曝光 網友驚艷：好像日本女明星

2020-01-16 16:56

老同學貼吳怡農國小照 網友驚呼：男大十八變

2020-01-16 14:17

正義哥教訓菜鳥「只會出一張嘴」 網看到身材照全歪樓

2020-01-16 13:08

哪間銀行正妹最多？神人曝「有選過」：外貌身材真的優質

2020-01-16 12:02

【Oops有正妹】捷運遇長腿神級正妹 抿唇微笑電暈網友：激似周子瑜

2020-01-10 14:37

【一劍浣春秋】中性風延燒！超短髮女優成流行

2020-01-10 11:22

熱門文章

清洗水塔驚見「90公分棒狀物」 內行人跳出神解

2020-01-17 16:09

日本拉麵店座位為何那麼少？網：別被台灣人思維侷限

2020-01-18 09:58

鄭運鵬嬌嗔開箱解體匠機 曝價格直說：本文要封鎖鄭太太

2020-01-17 14:25

為何「收入不高的女孩捨得砸錢打扮？」 網中肯點關鍵

2020-01-17 16:06

她揭密過年不愛回鄉下老家原因 網友：感同身受

2020-01-18 12:03

【Oops有正妹】鄰家系甜美女孩 嬌小白皙讓網友齊呼：戀愛了

2020-01-17 14:52

宮廟算命神準？ 他聽命理師「警告2點」卻馬上笑了

2020-01-18 12:09

日本鄉村清純美少女 闖蕩東京1年判若兩人　

2020-01-18 12:46

贊助廣告

留言

Top