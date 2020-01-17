【一劍浣春秋】手腕上的秘密！日本女優不敢給你看…

常常有人在問，什麼樣的女孩會想去拍AV？

這點之前已經有很多討論，就經紀人的說法，女優雖然外型各有簤點，但多半有幾個共同的特徵：第一，她們大多獨來獨往，沒什麼朋友，有些甚至曾經在求學時代遭到霸凌，導致她們普遍自信心不足無法融入團體生活；第二，她們大多渴望被認同，看到影迷喜歡自己需要自己會覺得很開心，甚至會因此催眠自己「拍謎片真是太棒了」；第三點也是最重要的就是她們大多學歷不好，賺不了什麼錢，很多人在拍AV之前就已經淪落風塵⋯⋯

每一年都有很多女孩投入暗黑界。 圖／取自s1s1s1 分享 facebook

這很重要，別看日本觀光很好玩，要在那裡生活其實沒那麼容易，手頭上沒有錢或錢不夠甚至是錢剛剛好都不行，生活的壓力會大到把你壓扁，所以看到女優資料卡上「前一個工作欄」不是填超商打工就是無業你就知道她們真的不是欠幹而是缺錢。也因為女優大多有上述這些特質、有些人甚至因此有過很糟糕的經驗導致精神出了狀況，所以你會發現在資料卡還蠻多女優被註明「手腕有傷疤」。

有刺青的上山奈奈。 圖／取自caribbeancom 分享 facebook

那是什麼意思？或許各位不知道，片商在拍片的時候會刻意避開女優「不美觀的地方」－－比方說刺青，為什麼上山奈奈在拍有碼片的時候看起來乾乾淨到了無碼片就變成刺青女？因為有碼片商會叫她打粉或用膠帶遮蓋然後拍攝時會刻意避開避免大家以為女優是在「混」的，但無碼片商為了講求速度就不玩這套了（當然，因為新血不足，現在有碼片商漸漸不再堅持刺青不能入鏡，甚至還出現像水森翠這種以全身刺青為賣點的女優）；傷痕則是另一個重點，除了某些女優妊娠紋太明顯了乾脆不遮了外，其他不管是跌倒受傷或是切菜切到手指片商通通都會避開，而手腕有傷疤多半指的是女優曾經拿美工刀測試自己的金鐘罩鐵布衫練到什麼程度，用兩個字簡單做結就是「割腕」！

全身刺青的水森翠。 圖／取自twitter 分享 facebook

是的，很多女優都做過傻事，小牌女優有，也不乏大牌女優。

為什麼會想不開呢？這又牽涉到兩部分，有些人是被錢逼到走投無路，壓力大到傷害自己的身體想一走了之；還有些女優是精神出狀況，不只是在網路上說自己想死，部分罹患躁鬱症或憂鬱症的女優是直接付諸行動自殘在身體上烙下無法抹滅的痕跡；最後，還有一些女優是因為感情受創想不開，一旦和喜歡的對象吵架或鬧到分手就會用最激烈的方式挽留對方。

星奈愛。 圖／取自s-cute 分享 facebook

比方說已經休業的星奈愛，她一面出賣自己的身體邊拍片邊接客，一面又開分身在網路自爆把所有賺到的錢都給了喜歡的牛郎；結果和對方感情觸礁後她就直接把割腕照上傳嚇壞大家；又比如深田結梨，明明是個希望大家關心自己喜歡自己的小可憐，但太過在乎的結果讓她的個性異常敏感，一被激就起笑，一控制不住就傷害自己再昭告天下，之前那張劃得自己手臂鮮血淋漓的照片真是嚇壞人了〜

所以別看女優在片中又吸又打又吱吱叫好不快樂，但下了戲脫了面具其實很多人是不快樂的；也請大家不要吝惜掌聲，多給她們一些鼓勵，這一行很苦悶的，讓她們感受到影迷的支持比什麼都重要！

深田結梨。 圖／取自twitter 分享 facebook

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