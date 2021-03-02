理科太太聯手博士先生改賣維他命 募資一週飆破3千萬

理科太太與藥學博士理科先生齊手聯合多位專家開發號稱「1瓶抵12瓶」、「讓人狀態好到爆炸」的「太空人維他命」，上月24日透過募資平台「嘖嘖」開放民眾訂購。不過，才短短幾天就幾乎賣光，累積金額高達千萬，消息被轉發到PTT讓許多網友看了直呼「扯爆了！」

理科太太推出的這款太空人維他命商品組合價最低1,780元商品目前早已預購完售，其餘價格高至137,760元不等，多數都已銷售一空，商品集資目標100萬，但才過了短短一週已獲3270萬金額，達標率破3270%。

理科太太推出新產品的消息被網友轉發到PTT八卦板引發熱議，原PO指出理科太太的新產品剛推出募資活動一天就飆破千萬，「是理科太太神話不滅？還是台灣人的錢很好賺？」

文章曝光後，許多網友就留言表示「要改名叫生科太太吧」、「扯爆！又一群盤子在那幫人抬轎」、「買大廠牌，比較有保障」、「台灣人超愛吃保健食品又很怕看醫生，有夠奇怪」、「沒有醫師戰他？」