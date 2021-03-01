去電丈夫赫見自己被設成「東京都知事」 老公一理由解釋讓她哭笑不得

當打電話給老公老婆時，對方的來電顯示是怎麼稱呼自己的呢？是單純的設定名字，還是會改成知名的女明星名，抑或者展現甜蜜的暱稱？最近就有位日本太太，發現她打給老公的來電顯示，居然是政治人物的名字。由於實在太過特殊，引起網友們的熱議。

根據日本媒體「grape」報導，一位日本網友「あい桜コミュニケーションコーチング」近日在twitter上分享，表示她最近打電話給外出的丈夫沒接，發現老公的手機其實就放在家裡。但當她拿起老公的手機一看，赫然發現她打過去的未接來電，在老公手機上顯示的名字卻是「小池都知事」未接來電。

「小池都知事」指的是現任東京都知事小池百合子。這位感到疑惑的日本太太便向丈夫詢問，為何把她在手機登錄成小池。結果丈夫的回答是「比起藝人新垣結衣，如果是小池都知事打來的，更會讓人覺得『必須趕快接聽回電』」，雖然此回答讓這位太太哭笑不得，但也佩服丈夫身為大阪人的幽默感。

日本東京都知事小池百合子。（歐新社）

其他網友則表示「笑死我了，一瞬間還覺得真的假的」、「天才認定」、「喂喂…您好，我是小池百合子」、「各種意思的很厲害」、「曝露了你的真實身分，原來是都知事啊」、「這理由很可以，我家丈夫也該多學著點」、「想像要是在緊急狀況打電話，結果看到顯示的是小池，救難人員會嚇一跳吧」。