蛤蜊吐沙一晚仍有「遺珠」 內行人傳授小撇步：老闆教的

買菜料理是門學問，怎麼買、怎麼處理都有其方法，一名女網友在全聯買了一袋文蛤，並讓蛤蜊吐沙後好方便料理，但隔天卻發現有幾顆一打開裡面還是有泥沙，讓她看了很傻眼，有內行人建議下鍋煮之前最好先敲一敲確認蛤蜊是死是活。

這名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」PO出一張照片，她前幾天到全聯買了一包真空包裝的文蛤，回家後就將蛤蜊拿去吐沙，打算隔天吐完沙後就能夠立刻料理，沒想到蛤蜊吐了一晚後，裡面竟然還有「遺珠」包裹著滿滿的泥沙，讓她開玩笑地說「含沙量也太高！這批真純」。

網友們看了也分享自己的經驗談，「早市或是晚上黃昏市場買比較新鮮」、「還是市場的固定店家買比較安全，大部分還會送九層塔」、「買過3次，成功吐沙2次，但因為我都煮到開了才丟進其他食材中，損失不大」、「我買過幾次（再也不嘗試）每次都很無言」、「我之前也是泡了一晚…然後整鍋毀了」、「我發現很多人吐沙都沒有加鹽巴，記得水裡面要加鹽巴，而且是要2-3匙，我買過非常多次了，從來都沒有遇過這樣的情形耶」。

還有內行人傳授一撇步，「洗時候沒敲吧」、「每一顆要敲過，聲音不一樣的要挑掉（逛菜市場時看賣文蛤的阿伯這樣做）」、「敲起來是實心的就是還活著，敲起來是空洞感的就是壞的！可以走一趟傳統菜市場買蛤蜊，老闆會教妳怎麼挑」、「吐沙後還要兩顆互敲，清脆的聲音就是OK，若空空的聲音就不要，就不會有吃土和臭掉的問題」。