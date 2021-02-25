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日本哪類食物難踩雷？ 網狂推「1種」：世界一級棒好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友一心期待著全球疫情控制後想再到日本旅遊，他並好奇詢問「日本什麼食物難踩雷？」貼文意外引起大批網友加入討論。示意圖／ingimage
有網友一心期待著全球疫情控制後想再到日本旅遊，他並好奇詢問「日本什麼食物難踩雷？」貼文意外引起大批網友加入討論。示意圖／ingimage

新冠肺炎疫情在全球爆發，許多國家限制出入境，讓不少人都懷念起出國旅遊的美好回憶。日前就有一位網友一心期待等到疫情控制後，要再去日本旅遊，他也PO文向網友們求問「日本什麼食物絕對不會踩到雷？」貼文引起大批網友討論。

原PO在PTT八卦板表示，全球疫情大爆發讓他無法出國旅遊，為此情緒低落了好久，他心想等到疫情控制住的時候，或許就可以再到日本旅行，一心嚮往再出國旅遊的他馬上做起功課，忍不住詢問「日本什麼食物絕對不會踩到雷？希望大家能給點建議」。

文章曝光後，網友們紛紛留言推薦「白飯類」絕對不踩雷，「米飯類！日本米是世界一級棒的好吃，屌打東南亞的米」、「便利商店的飯糰」、「白飯真的好吃，+1」、「白飯、日式咖哩」。

也有其他網友推薦，「日本的麵包糕點還滿強的，雷店應該很少」、「 日本的牛肉大部分都很好吃、很甜，特別是去北海道，連飯店吃到飽的牛肉都超好吃」、「生魚片」、「水果、草莓桃子之類的世界第一強」、「烏龍麵通常不雷又便宜」、「燒烤、炸物、丼飯」、「認真回，霜淇淋」。

PTT 日本 小吃

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