影／開車暗號長知識！閃遠燈被比中指 她「張開手」對方秒懂

現在有車一族的人相當多，而開車上路除了要遵守交通規則外，行車也有一些「潛規則」必須要知道，一名女網友日前開車在高速公路上發現前方有位女駕駛沒開大燈，女網友閃遠燈提醒，沒想到對方一個動作讓她超傻眼，她將過程寫在臉書上引來許多網友的討論，還有人解釋開車「潛規則」，讓其他人也直呼長知識。

這名女網友在臉書「爆怨2公社」貼文描述過程，她表示當時發現前方一名女駕駛的大燈沒開，於是便閃了遠燈提醒對方，但那名女駕駛可能以為她是在挑釁，就在雙方一起下交流道時，打開窗戶對著原PO比了中指，讓她看了很傻眼。

原PO說她還是繼續開在對方車後，並且繼續閃燈提醒，但女駕駛仍然沒搞懂狀況，再次在照後鏡比出中指。原PO最後只好把車開到對方的車旁，並且打開窗戶做出「張開手」的動作，女駕駛看了後才立刻打開大燈，原PO事後也苦笑地說「謝謝您讓我在過年期間看到中指」。

貼文一出也湧入許多留言熱烈討論，「自從有了儀表板照明以後，一堆車子晚上都不開大燈了」、「原來世界這麼光明到不需要大燈啊」、「真是個好人…被送中指後還繼續提醒」、「眼睛業障重吧！都沒看到車子前沒光線嗎？」、「沒開燈的跟開遠燈的都很讓人頭痛」、「正確的方式是閃兩下大燈，然後關閉大燈開啟大燈數次，如果對方沒反應也不用再提醒了！超車離他遠一點」。

還有許多人不懂「張開手」代表什麼意思，有內行的網友解釋這手勢已經流傳很久，「開車時若隔壁車有人五個手指一開一合給你看，表示你所開的車大燈没開」，不過大多數人還是不知道，「這篇文釣出很多三寶，連閃pass燈的意義都不曉得，笑死」、「就是有這種看不懂閃燈的三寶，偏偏路上多的是」、「三寶都自以爲閃大燈是嗆人的意思」。