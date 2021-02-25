快訊

中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／開車暗號長知識！閃遠燈被比中指 她「張開手」對方秒懂

聯合新聞網 / 綜合報導
現在有車的人很多，但開車在路上有些潛規則必須要知道。 圖／ingimage
現在有車的人很多，但開車在路上有些潛規則必須要知道。 圖／ingimage

現在有車一族的人相當多，而開車上路除了要遵守交通規則外，行車也有一些「潛規則」必須要知道，一名女網友日前開車在高速公路上發現前方有位女駕駛沒開大燈，女網友閃遠燈提醒，沒想到對方一個動作讓她超傻眼，她將過程寫在臉書上引來許多網友的討論，還有人解釋開車「潛規則」，讓其他人也直呼長知識。

這名女網友在臉書「爆怨2公社」貼文描述過程，她表示當時發現前方一名女駕駛的大燈沒開，於是便閃了遠燈提醒對方，但那名女駕駛可能以為她是在挑釁，就在雙方一起下交流道時，打開窗戶對著原PO比了中指，讓她看了很傻眼。

原PO說她還是繼續開在對方車後，並且繼續閃燈提醒，但女駕駛仍然沒搞懂狀況，再次在照後鏡比出中指。原PO最後只好把車開到對方的車旁，並且打開窗戶做出「張開手」的動作，女駕駛看了後才立刻打開大燈，原PO事後也苦笑地說「謝謝您讓我在過年期間看到中指」。

貼文一出也湧入許多留言熱烈討論，「自從有了儀表板照明以後，一堆車子晚上都不開大燈了」、「原來世界這麼光明到不需要大燈啊」、「真是個好人…被送中指後還繼續提醒」、「眼睛業障重吧！都沒看到車子前沒光線嗎？」、「沒開燈的跟開遠燈的都很讓人頭痛」、「正確的方式是閃兩下大燈，然後關閉大燈開啟大燈數次，如果對方沒反應也不用再提醒了！超車離他遠一點」。

還有許多人不懂「張開手」代表什麼意思，有內行的網友解釋這手勢已經流傳很久，「開車時若隔壁車有人五個手指一開一合給你看，表示你所開的車大燈没開」，不過大多數人還是不知道，「這篇文釣出很多三寶，連閃pass燈的意義都不曉得，笑死」、「就是有這種看不懂閃燈的三寶，偏偏路上多的是」、「三寶都自以爲閃大燈是嗆人的意思」。

爆怨公社

延伸閱讀

影／濃霧不開燈有多危險？日本JAF實車測試結果相當驚人！

還給市民寧靜環境 台南永康聯合出擊取締改裝噪音車

友人感情糾紛疑遭設局挨揍 男凌晨砸對方轎車洩憤被逮

超浮誇！她PO母種出「巨無霸長年菜」 網驚：從除夕吃到初五

相關新聞

影／開車暗號長知識！閃遠燈被比中指 她「張開手」對方秒懂

現在有車一族的人相當多，而開車上路除了要遵守交通規則外，行車也有一些「潛規則」必須要知道，一名女網友日前開車在高速公路上發現前方有位女駕駛沒開大燈，女網友閃遠燈提醒，沒想到對方一個動作讓她超傻眼，她將過程寫在臉書上引來許多網友的討論，還有人解釋開車「潛規則」，讓其他人也直呼長知識。

人妻送「年糕」回娘家犯大忌？ 內行人曝：隱喻家裡辦喪事

現代年輕人早已不熟悉許多古老習俗禁忌規範，無意中可能就會自招霉運。日前，一名人妻在過年時和婆婆做了許多手工年糕分送親友，決定回娘家時也帶一點跟媽媽分享，想不到事後媽媽卻偷偷告訴她「出嫁的女兒不能送年糕回娘家」，更容易觸霉頭，讓她聽了相當震驚。

煎香腸「不焦、漂亮」祕訣何在？ 內行人揭不敗方法

現代人工作繁忙，不少民眾平日都會選較簡單方便的食材來料理，但有些食材較不耐熟，導致烹煮時常常外熟內不熟，外表沒多久就燒焦，讓人非常困擾。就有網友日前無奈分享自己煎到焦黑的香腸照片，吸引許多專家提供煎香腸的成功秘訣。

追櫻花美景意外拍到「一手勢」 網友笑：幸福的偶然奇景

隨著冬天逐漸步入尾聲，日本各地逐漸進入櫻花季節，網路上也開始出現許多攝影師分享的櫻花美照。最近就有一位網友，在拍櫻花的同時，還意外拍到一個驚喜畫面，引起許多網友的注意。

冷凍魚片怎麼料理才好吃？ 網揭一招不敗料理方法

現代人生活繁忙，因此不少長輩會送食物給子女，希望孩子能吃得方便又健康。不過，有網友近日在網路上以標題「冷凍魚片如何變好吃？」發文，詢問是否有內行人能指點迷津，提供有效烹煮魚片的辦法。此文一出，吸引許多網友討論，留言蓋起高樓。

台南人「下次約吃飯」有夠狂！ 9.3萬人認證：每個都有阿嬤魂

臉書粉專「黑貓老師」20日分享台北人和南部人說出「下次約吃飯」各自代表的不同意義，尤其是台南人約吃飯一定是「吃最好、吃到飽」，讓許多網友看了直呼中肯，貼文在短短3天內吸引9.3萬人按讚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。