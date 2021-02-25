人妻送「年糕」回娘家犯大忌？ 內行人曝：隱喻家裡辦喪事

現代年輕人早已不熟悉許多古老習俗禁忌規範，無意中可能就會自招霉運。日前，一名人妻在過年時和婆婆做了許多手工年糕分送親友，決定回娘家時也帶一點跟媽媽分享，想不到事後媽媽卻偷偷告訴她「出嫁的女兒不能送年糕回娘家」，更容易觸霉頭，讓她聽了相當震驚。

人妻在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示今年過年和婆婆一起做了手工年糕分送給親朋好友，她也不忘帶一些回娘家跟媽媽分享，但沒想到媽媽表面收下年糕，私下卻偷偷告訴她，「家有白事，出嫁女兒才會送年糕回娘家」，這讓原PO相當詫異，好奇詢問大家「有人聽過這個習俗嗎？阿母說大家都知道～」。

貼文曝光後，大部分的網友都直呼沒聽過，「什麼奇怪的習俗，沒聽過」、「完全沒聽過，我只知道年糕看起來很可口」、「不知道+1」、「我都很隨便耶！傳統習俗不都自己在訂的，忘記就啥都沒了啊」、「第一次聽到，我們家每年都是我姐婆婆炊的年糕，在由我姐帶回家！都帶10幾年了！」

其中，就有專業網友出面解釋，「過年如果想送禮，千萬別選粽子和年糕，因為在台灣禮俗中，喪家不能炊粿及包粽，必須要等人送，所以年節期間若送親友這些食物，等於隱喻對方是喪家」，也有人表示「喪家第一年度年節不能慶祝，傳統會做糕餅、肉粽都不可以自做，要貼錢由女兒買回去或親戚買去，有在意民俗的就會知道，算通識，不懂就不知者無罪」。

事後，人妻自曝「快被這習俗惹得想翻桌了」，因此就有許多網友建議她「跟媽媽要10元，當做用買的」，這樣就不能算是送禮，可順利破解習俗禁忌招來的霉運。