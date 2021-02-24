台南人「下次約吃飯」有夠狂！ 9.3萬人認證：每個都有阿嬤魂

臉書粉專「黑貓老師」20日分享台北人和南部人說出「下次約吃飯」各自代表的不同意義，尤其是台南人約吃飯一定是「吃最好、吃到飽」，讓許多網友看了直呼中肯，貼文在短短3天內吸引9.3萬人按讚。

黑貓老師在貼文中指出，台北人說「下次約吃飯」只是禮貌上想結束對話，並沒有要約吃飯的意思；反觀南部人說同一句話，就真的是「下次約吃飯」的意思。

黑貓老師進一步指出，如果是台南人說「下次約吃飯」的話，意思是「打算帶你去巷口吃最好的店，帶你去吃巷口最好喝的飲料，然後再帶你去吃巷口第二好吃的店，最後帶你去買兩斤巷口最好吃的點心」。

貼文曝光後吸引9.3萬人按讚，台南市長黃偉哲就留言表示，「我本來也不信，結果現在身上多了十公斤」，台南市立委林俊憲也笑回，「每個台南人家裡的巷口都不得了！」，圖文作家「蠢羊與奇怪生物」也回應，「幫你正確翻譯：『有種出來吃飯啊不塞爆你我跟你姓』」。

網友們也紛紛回應，「是不是！台南人約吃飯真的認真等，等了兩年還沒兌現，覺得難過」、「有一種餓叫台南人怕你餓」、「台南人根本阿嬤魂上身」、「台南人真的是這樣（發抖）」、「來台南不把你胖個兩三公斤都不好讓你回去」。