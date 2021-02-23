哪種青菜最難吃？ 網友答案一面倒：怎樣料理都沒救

蔬菜富含相當高的營養價值，適當食用有助於身體健康。但有網友將A菜（台灣萵苣）評比為最難吃的青菜冠軍，並好奇還有比A菜還難下嚥的嗎，結果多數人投給過年必吃的「吉祥菜」。

原PO在PTT發文表示，最近煮了媽媽買回來的A菜，鍋內只放油、蒜頭、鹽巴快炒，試吃一口評價只有難吃2字，對此他不解為何高麗菜跟菠菜隨便炒就很美味，A菜炒起來卻這麼不對味，想問有比A菜還難煮、還難吃的綠色蔬菜嗎？

貼文一出，網友留言回應，「青椒，地獄的食物」、「你把香菜和芹菜放在哪」、「油菜吧！很多人都不吃」、「秋葵和龍鬚菜，完全不能接受」、「龍葵（黑甜仔/黑籽菜），這個我不行」、「A菜難吃的話雪裡紅該怎麼辦」。

其中「長年菜（芥菜）」被最多人點名，「長年菜，苦到爆怎樣料理都沒救」、「長年菜傲視群雄」、「長年菜真的誇張難吃」、「長年菜我一年只吃一根，除夕那天」、「長年菜，根本不該成為料理」、「長年菜，到底是誰發明過年要吃這種東西」。