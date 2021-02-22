飯店半透明浴室能增加情趣？ 網崩潰：根本超尷尬

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友近日在Dcard上發文，詢問大家是否真的覺得透明浴室很有情趣。示意圖／ingimage
一名網友近日在Dcard上發文，詢問大家是否真的覺得透明浴室很有情趣。示意圖／ingimage

多數民眾都有住飯店或旅館的經驗，不同飯店的房間裝潢都截然不同，但有些格局不是所有人都喜愛。有網友在網路發文分享「透明浴室真的很有情趣嗎？」，認為半透明浴室的設計真的非常尷尬，完全讓人無法理解，希望有人能解釋理由，貼文一出引發熱議。

一名女網友前（20）日在Dcard上發文，透露有時和家人或男友出遊外宿時，會遇到類似「半透明」的浴室，除此之外，還有一些飯店是用霧面或是有窗簾的設計，讓她非常尷尬，不禁好奇「大家真的覺得跟伴侶入住旅館時，這種可以偷窺的玻璃很有情趣嗎？」

此貼文引起許多網友的共鳴，「我也無法理解，超尬啊，是覺得這種若隱若現的洗澡畫面很棒嗎」、「一般旅館真的有，不小心住的真的滿臉尷尬」、「超級尬，都要躲在邊邊洗澡」、「我也覺得超不解，就算跟男友去我也不想在他旁邊上廁所」、「一般人上廁所洗澡都不美啊，又不是在拍電影，超尷尬」。

也有部分網友點出理由，「之前有人說怕進去洗澡出來錢包手機全部被偷」、「一部分也是怕若小孩或年長者在浴室不測家屬能即時查看！」、「其實這種設計只是為了讓房間整體看起來比較大間」、「玻璃取代磚頭，造價較低，整體地基承載重量也減輕不少，並且在未來需要整修房間時，能直接取下玻璃進行改造」。

除此之外，還有網友分享尷尬的經驗，「那時跟著我爸媽出門旅遊，結果遇到這樣的浴室，我直接索性不洗，等爸媽早上去吃早餐，我再自己洗，爸媽在洗的時候叫我去床旁邊的縫縫躺著，背對廁所，有夠不爽的」、「之前國小畢旅也是住在透明浴室的飯店，應該是太尬我的記憶直接選擇性空白」、「真的無法理解！之前全家出遊，我跟兩個哥哥住一間，一進房看到真的傻眼」。

汽車旅館 溫泉旅館 Dcard

延伸閱讀

男友稱回南部老家「傳一張照」露餡？ 網勸：分手快樂

阿嬤用成績決定紅包金額 他傷歎「雖不如台大妹妹，但至少交大畢業阿」

面試怎說才能增加錄取率？資深前輩提醒「這兩個字」是地雷

9歲兒子想花6千買高級名牌帽 媽媽苦惱上網求救

相關新聞

飯店半透明浴室能增加情趣？ 網崩潰：根本超尷尬

多數民眾都有住飯店或旅館的經驗，不同飯店的房間裝潢都截然不同，但有些格局不是所有人都喜愛。有網友近日在網路發文分享「透明浴室真的很有情趣嗎？」，認為半透明浴室的設計真的非常尷尬，完全讓人無法理解，希望有網友能解釋理由，貼文一出，引發熱議。

煮麵條何時下鍋最讚？ 老饕教你3撇步：不黏鍋又Q彈

麵條是台灣人最愛的主食之一，除了鍋炒之外，水煮也是常見的料理方式。不過許多人煮麵條時，都喜歡在水滾後直接將麵條下鍋，近日搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享一個讓麵條更加有勁道且不黏鍋的方法，只需3招就能輕鬆搞定，民眾可以參考看看喔！

這啥？長輩祭拜筆記留「ㄎㄧㄢ」字 網曝正解：我媽也這樣寫

大年初九是玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」，不少人都會辦理祭祀，而拜拜供品要準備什麼？也是需要注意的事。近日一名網友就分享長輩交待他要買的菜單裡，寫著「ㄎㄧㄢ」，讓他相當疑惑這是什麼食物，文章也引發網友討論。

「帝王牛郎」羅蘭秀法拉利 訂做這個細節讓粉絲驚呼：男人的夢想

日本「帝王級牛郎」羅蘭（Roland）曾經年收上億，留下「這個世界上只有兩種男人，我，和我以外的」等許多名言，霸氣帝王形象深植人心。身價不斐的他，近日在個人IG秀出自己的法拉利跑車，除了炫酷的造型令人稱羨之外，更有個小地方與其他名車有著不同之處。

老饕讚黑白切必點「菊花肉」 加碼揭曉「老鼠肉」真面目

食物名稱千奇百怪，因此容易誤會字面意思，日前一名女網友和老公去吃宵夜，沒想到卻驚見黑白切小菜名稱引人遐想，讓她不禁好奇有誰會點來吃，照片在網上曝光，釣出老饕揭曉食物的真面目。

他好奇「為何熱熔膠條成老師武器之首？」 過來人曝：超耐用

以往老師為規誡學生，會採取體罰的方式進行教導，經過修法規定後才禁止了這個行為。有網友就好奇提問，「『熱熔膠條』是這麼冷門的武器，卻不知如何空降成老師武器排行榜之首？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。