飯店半透明浴室能增加情趣？ 網崩潰：根本超尷尬

多數民眾都有住飯店或旅館的經驗，不同飯店的房間裝潢都截然不同，但有些格局不是所有人都喜愛。有網友在網路發文分享「透明浴室真的很有情趣嗎？」，認為半透明浴室的設計真的非常尷尬，完全讓人無法理解，希望有人能解釋理由，貼文一出引發熱議。

一名女網友前（20）日在Dcard上發文，透露有時和家人或男友出遊外宿時，會遇到類似「半透明」的浴室，除此之外，還有一些飯店是用霧面或是有窗簾的設計，讓她非常尷尬，不禁好奇「大家真的覺得跟伴侶入住旅館時，這種可以偷窺的玻璃很有情趣嗎？」

此貼文引起許多網友的共鳴，「我也無法理解，超尬啊，是覺得這種若隱若現的洗澡畫面很棒嗎」、「一般旅館真的有，不小心住的真的滿臉尷尬」、「超級尬，都要躲在邊邊洗澡」、「我也覺得超不解，就算跟男友去我也不想在他旁邊上廁所」、「一般人上廁所洗澡都不美啊，又不是在拍電影，超尷尬」。

也有部分網友點出理由，「之前有人說怕進去洗澡出來錢包手機全部被偷」、「一部分也是怕若小孩或年長者在浴室不測家屬能即時查看！」、「其實這種設計只是為了讓房間整體看起來比較大間」、「玻璃取代磚頭，造價較低，整體地基承載重量也減輕不少，並且在未來需要整修房間時，能直接取下玻璃進行改造」。

除此之外，還有網友分享尷尬的經驗，「那時跟著我爸媽出門旅遊，結果遇到這樣的浴室，我直接索性不洗，等爸媽早上去吃早餐，我再自己洗，爸媽在洗的時候叫我去床旁邊的縫縫躺著，背對廁所，有夠不爽的」、「之前國小畢旅也是住在透明浴室的飯店，應該是太尬我的記憶直接選擇性空白」、「真的無法理解！之前全家出遊，我跟兩個哥哥住一間，一進房看到真的傻眼」。