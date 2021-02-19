這啥？長輩祭拜筆記留「ㄎㄧㄢ」字 網曝正解：我媽也這樣寫

大年初九是玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」，不少人都會辦理祭祀，而拜拜供品要準備什麼，也是需要注意的事。近日一名網友就分享長輩交待他要買的菜單裡，寫著「ㄎㄧㄢ」，讓他相當疑惑這是什麼食物，文章也引發網友討論。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片，稱這是老人家吩咐初九要拜拜的「菜單」，但是上面寫著「ㄎㄧㄢ」，讓他實在不曉得是什麼食物。原PO也說，因為媽媽「已經去當神仙了」，沒人可以問，所以才來向眾網友請益。

對此，許多網友也紛紛表示疑惑，「完全看不懂」、「博杯（擲筊）問天公伯呀」、「金紙的意思嗎？」、「雞胗？」、「會ㄎ一ㄢ掉的東西，應該是三杯酒」。

也有內行網友曝正解，「牽仔粿，我媽媽的筆記也是這樣寫，做成錢幣形狀長條型的粉紅色糕點」 、「牽仔，去市場賣紅龜粿的店就有」、「祭天公、三官大帝的糕點，中間像古錢紋路的叫『牽』，就讀如你的擬音，像乳房的叫『圓』，龜狀的就叫『龜』」。

事實上，牽仔粿是以麵粉或糯米製成，用於拜天公和財神爺。在食物中間壓上古錢圖案，意味著「財源廣進」。不過隨著時代演進，這項傳統糕點越來越少人知道。