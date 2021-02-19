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「帝王牛郎」羅蘭秀法拉利 訂做這個細節讓粉絲驚呼：男人的夢想
日本「帝王級牛郎」羅蘭（Roland）曾經年收上億，留下「這個世界上只有兩種男人，我，和我以外的」等許多名言，霸氣帝王形象深植人心。身價不斐的他，近日在個人IG秀出自己的法拉利跑車，除了炫酷的造型令人稱羨之外，更有個小地方與其他名車有著不同之處。
根據日本媒體「ENCOUNT」報導，羅蘭在本月17號上傳六張他與愛車的合照組圖，並在貼文寫下「在街上遊盪最適合的法拉利款式，車身不占空間所以很推。最近沒甚麼機會開車有點寂寞……難得駕車去晃晃吧。」
報導指出，和羅蘭合照的車款是法拉利「California T」型，具有優雅的外觀、輕巧的性能，以及多種功能性。羅蘭在2020年9月時，還曾在Youtube上分享領車時的樣子。而車子右後輪附近，更可以看到有著「ROLAND」的標誌，顯示這台法拉利不只名貴，更是為羅蘭量身訂造的客製車。
粉絲看到貼文後，也紛紛表示「好帥喔……好想坐在副駕駛座看看」、「拜託帶我一起走」、「男人的夢想」、「帥呆了」、「輪胎是星型的耶滿可愛的」、「感覺太陽光都沒有羅蘭自帶的光芒耀眼」、「居然還有名字真的是太帥了」、「帥過頭啦」。
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