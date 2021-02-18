老饕讚黑白切必點「菊花肉」 加碼揭曉「老鼠肉」真面目

食物名稱千奇百怪，因此容易誤會字面意思，日前一名女網友和老公去吃宵夜，沒想到卻驚見黑白切小菜名稱引人遐想，讓她不禁好奇有誰會點來吃，照片在網上曝光，釣出老饕揭曉食物的真面目。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「過年回彰化夫家，人生地不熟跟老公胡亂找店家吃，殊不知連菜單的菜也這麼陌生」。只見店家提供的黑白切有豬心、豬舌、豬頭皮、粉腸、小腸，最令人匪夷所思的莫過於「菊花肉」，因其容易聯想到身體器官，也讓原PO看了滿頭問號。

貼文一出，網友留言回應，「再加點粉腸小腸，感覺就是整套的」、「動物的生殖器官都能吃了，菊花肉應該也有人愛」、「寫錯了吧，應該是梅花肉」。

對此，有老饕解答菊花肉其實是大家熟知的嘴邊肉，「肉攤老闆解釋菊花肉等於豬的嘴邊肉」、「臉頰肉啦！從以前都是這樣子叫」、「臉頰肉，很難買到要跟豬肉攤留」、「臉頰肉（嘴邊肉），因為紋路像菊花，故被稱為菊花肉」、「嘴邊肉（咀嚼肌）的俗名」。

此外，也有人提到，後腿豬腱肉稱為「老鼠肉」，台語俗稱離緣肉，肉質細嫩吃起來十分Q彈。