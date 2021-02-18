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他好奇「為何熱熔膠條成老師武器之首？」 過來人曝：超耐用
以往老師為規誡學生，會採取體罰的方式進行教導，經過修法規定後才禁止了這個行為。有網友就好奇提問，「『熱熔膠條』是這麼冷門的武器，卻不知如何空降成老師武器排行榜之首？」
一名網友於「PTT」上發文表示，許多人都有被老師體罰的經驗，但「熱熔膠條」這麼冷門的武器，問世不久後卻成女老師們的標準配備，讓原PO疑惑道「是全國的老師代表有開會，還是有發公文？當年『熱熔膠條』是如何空降成為老師武器排行榜之首的？」，文章發布後，留言區蓋起高樓。
網友紛紛表示，這項武器最大的優點便是「耐用」，「比愛的小手耐用」、「便宜輕巧好入手」、「不容易斷」、「太輕便了，完勝藤條」、「愛的小手太容易斷了」、「輕便又好收藏」、「痛又耐用啊，愛的小手不耐操」、「主要是打不壞，這真的耐用」。
許多過來人也分享自身經驗，「有遇過老師用平底鍋打的」、「被打手心最恐怖的不是打下去那瞬間，而是你手太低被棍子提高的時候」、「遇過用把紅色畚箕拆開用握把打的」、「我以前的老師把熱熔膠打斷」、「可輕可重，還好我遇到的都是輕輕滑過的」。
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