坐錯車遇上陌生人好尷尬！ 糗事引網共鳴：我還亂打招呼

許多人在生活中難免都出糗過，但坐錯車真的十分尷尬。一名網友在網路上分享自己上錯車的糗事，吸引有相同經驗的網友們前來留言分享，掀起熱烈討論。

英國一名網友近日在外國知名論壇Mumsnet上發文，說自己今天坐上一輛車，不一會發現後座有一位不認識的少年正看著自己，這才意識到原來不是自己的車，匆忙下車離去，但此插曲讓他感到非常羞愧，女兒聽完這樁糗事後也覺得他既有趣又滑稽，因此原PO風趣的在文章寫下希望大家都能找到自己的車。

此貼文讓許多網友產生共鳴，「我之前坐錯車還叫我女兒上車，結果坐駕駛座的男人用困惑眼神看著我」、「曾經一名可憐的太太還跑下車去看車牌，確定我女兒不是隨機的坐她的車」、「我有次在法國開車加完油後，發現一個陌生的法國人坐在我的副駕上，結果是我坐錯車」、「我上週要坐朋友的車，上車後就隨口打招呼，結果對方反問我需要幫忙嗎？我才發現這是陌生人的車」。

除此之外，部分網友笑翻在文章下方留言，「哈哈，這感覺就像我會做的事」、「你當下一定超尷尬」、「我上週差點做了一樣的事」。