兒子送生日禮「因為疫情改成這個」 爸淚崩：死也不會用掉

為人父母忙碌工作，就是希望孩子們能過上更好的生活。近來有位日本爸爸，在生日當天收到來自孩子們的禮物，令他感動落淚，兩位孩子的貼心舉動也獲得許多網友們的稱讚。

根據日本媒體「withnews8」報導，一位twitter網友「KRU$TY696」最近在網路上分享，表示他在生日當天，收到來自小六與國二的兩個兒子送給他的禮物。這份禮物是兩張日幣一千日圓的鈔票，以及兩張手寫的信紙。

其中一張信紙寫著「給父親：感謝您一直為了我們努力工作。平常都送您工作上的東西，今年碰上疫情所以換成一千圓鈔票」。

另外一張則留下「因為今年疫情，所以禮物換成一千圓鈔了。不好意思沒辦法送毛巾之類會留下來的東西。父親可以拿這些錢去吃拉麵補充元氣，工作繼續加油！P.S.今年要準備考試用功了，希望父親能夠溫柔的為我守候」。

收到兩位兒子誠摯的心意，這位父親表示自己「都要哭了」。他說自己平常在物流業上班，常常都得在凌晨四點，小孩子都還沒起床的時候出門，工作也是得到很晚才回去，因此平常就會在家中顯眼處互留紙條傳遞訊息。這次也是在一大早，看到兩位孩子特地為他留下的禮物。

今年39歲生日的他，過去都收到毛巾或手套等工作上會用到的東西。如今收到的雖然是「現金」，但他已經決定要將這兩千塊留起做紀念，即使「三途川（日本文化中的冥界河川）的人跟他要」，他也不會給。他更打算帶兒子們，一起去吃他們最愛的「二郎拉麵」，慶祝這個特別的時刻。

其他網友們看到這個感人的故事，紛紛表示「真的是很棒的孩子呢」、「這個絕對不能用，要當成一生的寶物」、「我也是當父母的，看到就覺得很開心」、「感謝孩子們這份純真的心意」、「從冷酷的職場回家路上看到這麼感人的東西，簡直拯救了我的bad mind」。