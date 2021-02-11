男打旋律「等登登」猜歌曲 網看傻釣出高手解答

有網友近期在超商聽到旋律，但怎麼都想不出來是什麼歌曲，無奈之下只好問了旁邊的小姐，但遭對方誤以為要搭訕，最後不了了之。原PO只好上網求救，點出6大猜歌關鍵，其中更列出旋律「等等等 登登登 等登登 登登等等 等等等」，令不少網友笑翻，直呼「旋律是怎樣啦」，不過也釣出高手回答。

原PO在「爆廢公社2館」指出，這首歌是在全家聽到的，但因為環境太吵，聽不清楚歌聲，只知道是蔡依林唱的，歌詞裡有「我只想什麼什麼」，歌曲聽起來像很久以前的慢歌，旋律還有些哀怨，聽起來不是檸檬草、倒帶兩首歌，旋律是「等等等 登登登 等登登 登登等等 等等等」。

貼文一出後，不少網友都看傻眼，「旋律我要笑死」、「鬼來電」、「少女的祈禱」、「旋律是怎樣啦」、「Google 寫部分歌詞也會有」、「我腦袋只出現等等等等、登登登登」、「你那是賭神出場的節奏吧」。

不過有部分網友立刻就猜出這首歌是蔡依林的「怕什麼」，令不少人讚嘆直呼「高手」、「好強」、「我一看PO文也是猜這首歌」、「英雄所見略同」、「我整個還在狀況外，已經有廢友找到，真是讓我見識到了廢友的強大了」、「高手特多的」、「網友也太強大」、「太扯了，這樣也能猜中」。