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大掃除驚見「成堆千鈔山」 真相曝光秒從天堂跌到地獄
許多人會趁著農曆春節前大掃除，除了除舊佈新展望新年外，或許還能找到消失已久的物品！近日一名人妻在打掃廚房時，意外發現成堆的「千元大鈔」，原以為是老公的私房錢，沒想到鈔票失主竟讓她超意外。
原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「昨（9）日大掃除竟掃出一堆鈔票，到底是誰把錢藏在這裡，莫非是老公的私房錢嗎」，只見厚厚一疊的紙鈔被收納在塑膠袋內，目測應該也有幾十萬，後來發現是婆婆藏錢藏到忘記，讓她白高興一場，只能無奈苦笑「果然家庭主婦是沒年終」。
原PO透露，原本婆婆的錢被當成垃圾，準備要丟進垃圾車，好在女兒眼尖發現垃圾堆裡有鈔票，她才趕緊攔截垃圾回家，至於婆婆為何會有大筆現金，原PO說明「婆婆不會用郵局的ATM提款機，去郵局提領錢也覺得麻煩，所以會請人幫她提領錢，當平時要用的備用金」。
貼文一出，網友留言回應，「不要講，直接A起來」、「心情大起大落」、「婆婆反應：夭壽喔！差點就全被妳丟了」、「以為有年終，結果是別人的」、「老公早就跟婆婆串通好了」、「這就是為什麼過年要大掃除的由來」。
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