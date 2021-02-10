年菜vs.火鍋！年夜飯誰才是王道？ 網神回：小孩子才做選擇

即將迎來農曆新年，家家戶戶皆準備豐盛的年夜菜團圓。有女網友分享，她觀察到，南部以吃火鍋過除夕為大多數；北部則以年菜為主，不禁好奇問「除夕夜吃『年菜還是火鍋』？」

一名女網友於《PTT》上發文分享，身為台南人的她，從小到大都是吃火鍋過除夕，且附近的鄰居及鄉親大多也是以火鍋圍爐為主，但當原PO搬到北部後意外發現，許多朋友、同事都是走年菜路線，除了好奇年菜吃起來的感覺外，她也對大眾的選擇感到疑惑，「不知道除夕大家都是吃年菜還是吃火鍋？」

網友紛紛點名「火鍋」，「火鍋比起年菜更多人選擇」，「火鍋很好啊！不用吃菜尾」、「我那區也是吃火鍋，後來就自己掌廚，把拜拜的雞魚肉變成火鍋煮」、「從小到大都是吃火鍋，沒有吃過外面賣的年菜」、「喜歡吃火鍋」。

但也有網友認為「複合式才是王道」，「小孩才做選擇，大人全都要」、「都吃最爽」、「我們家是複合式，中間一個火鍋，其他都年菜」、「都吃不行嗎？」、「我北部人，火鍋＋年菜」、「火鍋＋年菜最好吃」、「我們家都吃耶」、「為什麼要擇一？一直以來除夕就是年菜跟火鍋都有啊」。