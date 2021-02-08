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汽車等紅燈「打P檔還是N檔？」 老司機曝1安全考量

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名網友表示自己在搭計程車時發現每個司機在停等紅燈的習慣都不一樣，有的人是打N檔，但也看過P檔派的人，他自己則是只踩煞車。 圖／imgimage
日前一名網友表示自己在搭計程車時發現每個司機在停等紅燈的習慣都不一樣，有的人是打N檔，但也看過P檔派的人，他自己則是只踩煞車。 圖／imgimage

每個人開車的習慣都不一樣，日前一名網友便以「等紅燈你會打P還是打N呢？」為題發問，表示自己在搭計程車時發現每個司機在停等紅燈的習慣都不一樣，有的人是打N檔（空擋），但也看過P檔（停車檔）派的人，他自己則是只踩煞車，便想藉此發文詢問網友「不知道各位老司機，對於這換檔有什麼看法呢？

原PO在Mobile論壇上發文說明，自己最近搭計程車的時候，發現很多司機習慣停等紅燈時有人換N檔，有人換P檔，但自己則是覺得太麻煩，所以都踩煞車不換檔，因此他也好奇詢問「對於這個換檔有沒有什麼看法」。

此文一出，紛紛引出許多網友留言表示「我是打N檔」、「我是超過20秒以上打N檔拉手煞車，20秒以下踩腳煞」、「現在新車多數都有AUTO HOLD，我會開這個；如果是舊車沒有AUTO HOLD功能，紅綠燈3分鐘以上就可能打N檔或P檔」、「小於20秒踩煞車、21～60秒踩煞車＋N檔、大於60秒N檔＋手煞車」、「D檔（前進檔），踩煞車。」

綜合下來，多數的網友都是N檔和腳煞車派的，「個人習慣打N檔+手煞車，因為打P檔，萬一後車是三寶，如果被後車推撞，搞更大條」、「停等紅燈被後車硬上N次，現在一定打N檔」、「等紅燈就打P檔不覺得打檔距離有點遠嗎」、「前一台車開了15年，一直是紅燈打N檔，等綠燈再入D檔，依舊頭好壯壯。」

計程車 mobile01

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