大家是否吃過紫花椰菜 網問：是葡萄口味？

花椰菜既營養價格又實惠，堪稱國民蔬菜之一，受到許多民眾的歡迎。不過，一名女網友在網路上發文分享，近日在超市購物時，發現一款紫色的花椰菜，十分驚奇，想知道是否有人吃過？此文一出，吸引許多網友分享經驗談，引發熱議。

一名女網友日前在PTT女孩板上發文表示，昨日前往微風超市逛街購物，無意間發現一種被改良過的紫色花椰菜，十分與眾不同。原PO事後忍不住上網分享圖片並寫下「長這麼大第一次看到有紫色的，真的長知識了，大家有看過或吃過嗎？不知道味道如何？」。

許多網友紛紛在文章下方分享，「跟白色花椰菜比較像，沒什麼味道」、「煮完以後跟白色的差不多」、「好市多有啊，彩虹花椰菜，吃起來味道完全一樣」、「有，我媽還拿來煮湯，整鍋湯變成淡藍色，不過吃起來就是花椰菜的味道」、「煮完之後就不怎麼紫了，生的時候比較漂亮」、「天然色素，煮紫色高麗菜湯也會變色啊」。

也有部分網友表示不喜歡改良蔬菜，「味道沒什麼特別，倒是水煮的水都變紫色的有點倒胃口」、「農友很喜歡改良五顏六色，之前吃過紫色青椒，煮完根本惡魔指甲」、「之前吃過，菜蟲超多，不知道是不是顏色的關係」、「我覺得吃起來苦苦的，不喜歡」。

除此之外，還有少部分網友提問並風趣留言，「葡萄口味？」、「黃色的有人吃過嗎」、「色素感好強烈，湯還會染色很不妙吧？」。