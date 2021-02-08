他年收50萬求問「長輩該包多少？」 網：面子不重要

農曆年節將至，全家人團聚吃年夜飯，送紅包聊表心意，但紅包怎麼包卻大有學問，難倒許多社會新鮮人。就有一名男網友表示自己的年薪落在50萬以下，兄弟姊妹又賺的比他多，讓他相當苦惱該包多少給親戚長輩才不失禮數。

男網友在Dcard發文透露，由於堂兄弟姐妹都賺的比他多，親戚長輩過來寒暄幾句又愛問工作狀況、「哪時要結婚？」等，讓他打從出社會之後，每當年節到來就會很焦慮。而他打算今年包紅包給父母、阿公、阿嬤和外婆，加起來共5包紅包，但由於自己的年薪不到50萬，又擔心包給長輩的數字不漂亮會有失禮數，因此上網徵求網友建議。

網友紛紛出主意，表示「我是爸媽各6,600，但平常每個月沒有再給～提醒你每年價錢只能維持或是往上，不能往下喔」、「我年收70-90，各3,000」、「爸媽一個人3,000-6,000之間，爺爺奶奶一人固定2,000」、「建議1人1,200～2,000就夠了」。

此外，也有網友要原PO放寬心，「心意到就好，長輩知道，平常孝順比較重要」、「這種東西真的是量力而為，不要逞強自己，大家開開心心過年就好」、「量力而為就好，千萬別為了面子亂給」、「請大家出去吃頓好的也不錯～」。