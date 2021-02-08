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外送員送餐到豪宅喜獲紅包 一打開羨煞眾人狂喊：不想努力了
春節年假將至，竟有外送員外送後收到紅包，讓他受寵若驚！一名外送員分享，日前送餐到一間豪宅，想不到不到1公里的路程，就讓他得到1000元的紅包。其他網友則開玩笑說「在一起！姐姐我不想努力了！」
一名網友在臉書社團「UberEats全台討論區」發文表示，7日晚間送餐到天母豪宅，地址較為隱秘不太好找，不過通常送餐到這種社區，保全都會要求將餐點放在管理室就好。
不過昨日抵達送餐地點後，女訂餐人卻要求他將餐點送上樓，送餐後對方還問「這裡地址不好找吧？」讓他客氣回應「還好，繞了一下就找到了，祝您用餐愉快」。
接著訂餐人要求他稍等，進門拿東西後，突然拿出一個紅包，讓該外送員受寵若驚，趕緊回應「謝謝，恭喜發財，祝您新年快樂」，進入電梯後查看，發現紅包內竟有1000元，讓他相當驚喜。
其他網友則留言「別人的客人都不會讓人失望」、「可惡都遇不到」、「豪宅出手果然不同凡響，我這種好窄的只能意思意思包66元」，也有不少人開玩笑說「是我就獻身」、「姐姐我不想努力了嫁給我好嗎」、「應徵小王看看」。
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