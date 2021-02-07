外送員「發紅包」給客人 原因曝光同行讚：小費鐵定收很多

美食外送平台興起，投入此行業的人不斷增加，外送員也常在網路上分享和客人間的趣事。近日一名網友化身「財神爺」發放紅包給取餐客人，希望能讓「送餐路程多一點溫暖」，同行看完不禁大讚，「聰明作法，肯定爽收小費」。

原PO在臉書社團「UberEats台灣」發文表示，日前去買小紅包，並在裡面裝1元硬幣，顧客只要取餐都會拿到一個，算是給大家拜個早年，多數人拿到意外驚喜時都會會心一笑。

原PO也說明發紅包的用意，「過年期間一定會有等比較久的單，只要用1個1塊錢，客人心情就會好，也比較不會亂給負評，而且獲取小費的機率也大大提升喔！」

貼文一出，網友留言回應，「別說1塊錢，我最近發紅包袋時大家也都好開心」、「我是看人收到也會開心，雖然只有1塊錢」、「太聰明了，真的有喜氣又可以跟客人互動」、「好聰明，我也要買來試試看」、「好會做交際，小費一定收很多」。