聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員「發紅包」給客人 原因曝光同行讚：小費鐵定收很多

聯合新聞網 / 綜合報導
網友化身「財神爺」發放紅包給取餐客人。示意圖／聯合報系資料照片
網友化身「財神爺」發放紅包給取餐客人。示意圖／聯合報系資料照片

美食外送平台興起，投入此行業的人不斷增加，外送員也常在網路上分享和客人間的趣事。近日一名網友化身「財神爺」發放紅包給取餐客人，希望能讓「送餐路程多一點溫暖」，同行看完不禁大讚，「聰明作法，肯定爽收小費」。

原PO在臉書社團「UberEats台灣」發文表示，日前去買小紅包，並在裡面裝1元硬幣，顧客只要取餐都會拿到一個，算是給大家拜個早年，多數人拿到意外驚喜時都會會心一笑。

原PO也說明發紅包的用意，「過年期間一定會有等比較久的單，只要用1個1塊錢，客人心情就會好，也比較不會亂給負評，而且獲取小費的機率也大大提升喔！」

貼文一出，網友留言回應，「別說1塊錢，我最近發紅包袋時大家也都好開心」、「我是看人收到也會開心，雖然只有1塊錢」、「太聰明了，真的有喜氣又可以跟客人互動」、「好聰明，我也要買來試試看」、「好會做交際，小費一定收很多」。

外送員發紅包給取餐客人。圖擷自facebook
外送員發紅包給取餐客人。圖擷自facebook

外送員 紅包

延伸閱讀

逛全聯「尾隨店員」身後 理由曝光網秒懂：改不掉的習慣

年終自己賺！殺豬公金額破「54萬」 網驚：比我年薪還高

冷凍年菜4000元貴嗎？菜色曝光網讚：光看菜單都想買了

全聯買進口草莓店員吐「1句話」女子羞笑：員工也太可愛

相關新聞

外送員「發紅包」給客人 原因曝光同行讚：小費鐵定收很多

美食外送平台興起，投入此行業的人不斷增加，外送員也常在網路上分享和客人間的趣事。近日一名網友化身「財神爺」發放紅包給取餐客人，希望能讓「送餐路程多一點溫暖」，同行看完不禁大讚，「聰明作法，肯定爽收小費」。

年終自己賺！殺豬公金額破「54萬」 網驚：比我年薪還高

養成存錢的好習慣，才能有效率存到第一桶金。近日有網友分享「殺豬公」的成果，經過計算金額高達54萬多元，等於每個月存了上萬元到撲滿，超狂數字吸引1.8萬人按讚，甚至有不少人直呼「比我的年薪還高」。

大排長龍！「超夯遊戲機台」 進駐超商 網曝：比娃娃機賺錢

台灣便利商店林立且提供多元化的服務，可說是吃喝玩樂全部包辦。對此，有網友注意到某間超商晚上竟然大排長龍，好奇心驅使下決定到店內查看，結果發現大家都是衝著「人氣遊戲機台」，照片在網上曝光，掀起眾人一陣熱議。

喜歡把稀飯當早餐嗎？ 網超愛還討論起做法與必吃配菜

現代人每天匆忙趕上班，偶爾煮稀飯當早餐，既暖胃又好消化，因此深受許多民眾喜愛。一名網友近日在網路上發文透露許久沒吃清淡的稀飯，突然覺得十分美味，想詢問大家是否也喜歡吃稀飯？此文章引起許多網友共鳴，紛紛留言討論。

碗盤油膩怎麼洗？ 達人提一撇步：輕鬆洗掉

相信許多人都有過洗碗時遇到碗盤油膩膩的狀況，不論洗碗精用多少或洗多久，摸起來還是感覺油油的，而市面上的清潔劑種類品牌多款，到底哪一款最好用？一名女網友在臉書發文，希望鄉民們能推薦不錯的洗碗精，貼文釣出許多家事達人分享撇步。

不用行動支付！拿現金結帳太落伍？ 網勸「快跟上」：不然虧很大

過去消費者到商店買東西總要準備好足夠的鈔票零錢，如今只要透過行動支付，感應掃碼就付款，既輕鬆又便利。不過，就有網友好奇，現在台灣處處可見行動支付，「如果還拿現金付款，會不會太落伍了？」貼文曝光後引起網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。