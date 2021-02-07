年終自己賺！殺豬公金額破「54萬」 網驚：比我年薪還高

養成存錢的好習慣，才能有效率存到第一桶金。近日有網友分享「殺豬公」的成果，經過計算金額高達54萬多元，等於每個月存了上萬元到撲滿，超狂數字吸引1.8萬人按讚，甚至有不少人直呼「比我的年薪還高」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」曬出照片寫道「歲末年終又到了一年一度的殺豬儀式」，只見撲滿內塞滿千元大鈔和成堆的硬幣，放在桌子上畫面更是壯觀，按分類計算總共有「547220」元，原PO透露，「每年都會存一隻，存錢是種美德，存在豬公都不會想去挖和亂花錢」。

貼文引起廣大迴響，眾人紛紛留言回應，「自己的年終自己賺」、「有實力的才能這樣存」、「我一年都賺不到這個數字，你厲害」、「今年最猛的豬」、「你存錢的毅力真驚人」、「看了好療癒」、「羨慕，我的豬好瘦，你的豬好肥」、「很有成就感，可以教我怎麼養豬嗎？」