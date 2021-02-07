快訊

松聯豹哥發跡眷村三分天下 竹聯四海總動員送最後一程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年終自己賺！殺豬公金額破「54萬」 網驚：比我年薪還高

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享「殺豬公」的成果，經過計算金額高達54萬多元。圖擷自facebook
網友分享「殺豬公」的成果，經過計算金額高達54萬多元。圖擷自facebook

養成存錢的好習慣，才能有效率存到第一桶金。近日有網友分享「殺豬公」的成果，經過計算金額高達54萬多元，等於每個月存了上萬元到撲滿，超狂數字吸引1.8萬人按讚，甚至有不少人直呼「比我的年薪還高」。

原PO在臉書社團爆廢公社二館」曬出照片寫道「歲末年終又到了一年一度的殺豬儀式」，只見撲滿內塞滿千元大鈔和成堆的硬幣，放在桌子上畫面更是壯觀，按分類計算總共有「547220」元，原PO透露，「每年都會存一隻，存錢是種美德，存在豬公都不會想去挖和亂花錢」。

貼文引起廣大迴響，眾人紛紛留言回應，「自己的年終自己賺」、「有實力的才能這樣存」、「我一年都賺不到這個數字，你厲害」、「今年最猛的豬」、「你存錢的毅力真驚人」、「看了好療癒」、「羨慕，我的豬好瘦，你的豬好肥」、「很有成就感，可以教我怎麼養豬嗎？」

壯觀畫面讓人看了驚呼連連。圖擷自facebook
壯觀畫面讓人看了驚呼連連。圖擷自facebook

爆廢公社

延伸閱讀

冷凍年菜4000元貴嗎？菜色曝光網讚：光看菜單都想買了

五星飯店辦婚禮！夫15年朋友包2600 新娘轟「厚臉皮」逼絕交

顧客嗆「生蠔比我睪丸小」留1星負評 老闆無奈吐原因

全聯買進口草莓店員吐「1句話」女子羞笑：員工也太可愛

相關新聞

年終自己賺！殺豬公金額破「54萬」 網驚：比我年薪還高

養成存錢的好習慣，才能有效率存到第一桶金。近日有網友分享「殺豬公」的成果，經過計算金額高達54萬多元，等於每個月存了上萬元到撲滿，超狂數字吸引1.8萬人按讚，甚至有不少人直呼「比我的年薪還高」。

大排長龍！「超夯遊戲機台」 進駐超商 網曝：比娃娃機賺錢

台灣便利商店林立且提供多元化的服務，可說是吃喝玩樂全部包辦。對此，有網友注意到某間超商晚上竟然大排長龍，好奇心驅使下決定到店內查看，結果發現大家都是衝著「人氣遊戲機台」，照片在網上曝光，掀起眾人一陣熱議。

喜歡把稀飯當早餐嗎？ 網超愛還討論起做法與必吃配菜

現代人每天匆忙趕上班，偶爾煮稀飯當早餐，既暖胃又好消化，因此深受許多民眾喜愛。一名網友近日在網路上發文透露許久沒吃清淡的稀飯，突然覺得十分美味，想詢問大家是否也喜歡吃稀飯？此文章引起許多網友共鳴，紛紛留言討論。

碗盤油膩怎麼洗？ 達人提一撇步：輕鬆洗掉

相信許多人都有過洗碗時遇到碗盤油膩膩的狀況，不論洗碗精用多少或洗多久，摸起來還是感覺油油的，而市面上的清潔劑種類品牌多款，到底哪一款最好用？一名女網友在臉書發文，希望鄉民們能推薦不錯的洗碗精，貼文釣出許多家事達人分享撇步。

不用行動支付！拿現金結帳太落伍？ 網勸「快跟上」：不然虧很大

過去消費者到商店買東西總要準備好足夠的鈔票零錢，如今只要透過行動支付，感應掃碼就付款，既輕鬆又便利。不過，就有網友好奇，現在台灣處處可見行動支付，「如果還拿現金付款，會不會太落伍了？」貼文曝光後引起網友討論。

男吃牛排驚見「黑色不明物體」 老饕興奮直呼：這太專業！

台式牛排除了有蛋、肉及麵條，通常會放上三色豆或花椰菜作點綴，熱騰騰的牛排在鐵盤上滋滋作響，獲得許多人的喜愛。有網友分享，日前去一家牛排館用餐，卻發現鐵盤上多了一塊黑色不明物體，一問之下後直呼「吃牛排長知識了啊！」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。