大排長龍！「超夯遊戲機台」 進駐超商 網曝：比娃娃機賺錢

台灣便利商店林立且提供多元化的服務，可說是吃喝玩樂全部包辦。對此，有網友注意到某間超商晚上竟然大排長龍，好奇心驅使下決定到店內查看，結果發現大家都是衝著「人氣遊戲機台」，照片在網上曝光，掀起眾人一陣熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片寫道「一堆人在超商排隊等打電動，這是什麼遊戲這麼吸引人」，只見「寶可夢卡片遊戲機台」進駐超商，後方座位區全是排隊等玩的民眾，這景象令原PO忍不住笑說「超商什麼時候開始變成電動場所了？」

貼文一出，網友留言回應，「早上去超商看一群小朋友排隊在玩，家長都陪在旁邊等」、「大夜班員工不孤單了」、「超商真的什麼都有」、「遊戲機台剛出時，員工還要負責遊戲教學」、「很燒錢，比娃娃機還賺」、「這個超紅，之前超商剛推出沒幾天，就被玩到卡片缺貨」。

也有人分享住家附近超商的排隊盛況，「我們家這邊也是超誇張，半夜兩點多超商客滿」、「我家下面的超商老闆裝一台，晚班業績多1萬」、「我家的都排到外面了」。