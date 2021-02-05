碗盤油膩怎麼洗？ 達人提一撇步：輕鬆洗掉

相信許多人都有過洗碗時遇到碗盤油膩膩的狀況，不論洗碗精用多少或洗多久，摸起來還是感覺油油的，而市面上的清潔劑種類品牌多款，到底哪一款最好用？一名女網友在臉書發文，希望鄉民們能推薦不錯的洗碗精，貼文釣出許多家事達人分享撇步。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」表示，常常在賣場看到各種不同品牌的洗碗精，但不知道哪一種用來洗油脂最好用，所以她想詢問網友「有人可以推薦洗豬油跟動物油類的碗盤洗碗精嗎？」

貼文一出有許多達人分享去油的方法，「小蘇打粉泡一下」、「刮刀也不錯」、「用洗髮精看看」、「先用餐巾紙擦掉油，用小蘇打跟熱水洗」、「對於重油：可以先用報紙或廚房紙巾，先將油擦拭掉，就會變好洗，看電視節目家事達人教的」、「滷大腸的鍋子我是用無患子的酵素泡泡」、「我會先用衛生紙把油擦掉，再用一般洗碗精清洗就清潔溜溜了」。

不過多數人都建議可以先用熱水「先用熱水把油沖掉後就很好洗了」、「熱水沖泡，再洗碗精」、「用熱水，沒熱水滾一鍋淋一下，會較好洗」、「我之前露營的心得是熱水＋肥皂，洗完超乾淨」、「只要有熱水，應該每種洗潔精都好用」、「用熱水洗，都很容易」。