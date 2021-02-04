男吃牛排驚見「黑色不明物體」 老饕興奮直呼：這太專業！

台式牛排除了有蛋、肉及麵條，通常會放上三色豆或花椰菜作點綴，熱騰騰的牛排在鐵盤上滋滋作響，獲得許多人的喜愛。有網友分享，日前去一家牛排館用餐，卻發現鐵盤上多了一塊黑色不明物體，一問之下後直呼「吃牛排長知識了啊！」。

一名網友於《爆廢1公社》上發文表示，他去一家牛排館用餐，上餐後卻發現鐵盤上多了一塊黑色不明物體，令他百思不得其解，便向服務生提出疑惑，服務生表示「這是熱石」，這才真相大白。

原來，熱石看似平凡無奇，主要功能卻是可以依照客人的喜好，將牛肉的生熟度做微調，令原PO嘖嘖稱奇表示「原來這顆石頭可以讓你自己切牛排，再去上面煎一煎，我吃牛排長知識了啊！」。

有網友留言表示，「太專業了，可以調整自己喜愛的熟度」、「還沒看過這種石頭呢」、「只有在漫畫看過！」、「我去紐西蘭度蜜月的時後，去吃牛排給的石頭比這大多了，煎完加海鹽超爽」，也有網友貼心建議，「通常都會點三分熟或者五分熟，然後按照自己喜歡的熟度，再用熱石煎熟」。