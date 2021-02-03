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餅乾包裝貼上綠貼紙 理由曝光網大嘆：長知識了！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO好奇發問，「餅乾包裝左下角為何貼上了綠點點？」，引起網友熱烈討論。圖擷自我愛全聯 好物老實說
原PO好奇發問，「餅乾包裝左下角為何貼上了綠點點？」，引起網友熱烈討論。圖擷自我愛全聯 好物老實說

臨近過年時節，許多家庭會去賣場添購各種飲料零食、生活用品等，迎接新的一年。有網友貼出一張照片，疑惑道「常吃的洋蔥圈餅乾為什麼左下角貼了綠點點？」

一名網友於《我愛全聯 好物老實說》上發文表示，這款洋蔥圈餅乾以前買的時候未曾注意到，今日一看卻發現餅乾外包裝上多了一張綠色的圓點貼紙，將其撕開後露出了一個LOGO，這讓原PO十分好奇，發問道「有大大知道洋蔥圈餅乾為什麼左下角要用綠點點貼掉嗎？」，引起網友熱烈討論。

網友紛紛留言表示，「吃完好幾包都沒注意到有這個」、「經常買，都沒發現」、「沒認真看沒注意，你這樣一貼讓人就好想知道為什麼喔？」，也有網友猜測LOGO的用意，「英文是Fortified嗎？中文是『強化』的意思」、「是進口商品的意思嗎？」。

有網友搜尋後出來解答，「那是菲律賓的食品強化計劃的LOGO，主要因為菲律賓缺鐵、碘、跟維生素A，包裝上面是強調有維生素A」，也有網友補充臺灣的食品法規，「『臺灣食品法』法規有一條規定是，不能特別標示或強調有什麼成份或功效」，讓網友們紛紛表示，「長知識了」、「原來如此」。

菲律賓 零食

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