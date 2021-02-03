訂餐「巧遇財神爺」沿路發紅包糖果 網讚：小費給爆

無論是國定假日或是春節，外送員依然堅持崗位，騎著機車將餐點送到客人手上，儘管一直以來外送爭議多，但仍有許多非常熱愛此職業的外送員。日前，便有一名外送員分享自己在過年期間將會裝扮成「財神爺」四處發放糖果及紅包，希望能讓大家「在過年期間藉由這身服裝以喜氣代替消災解厄」。

原PO在論壇「巴哈姆特」上分享自己的準備工作，除了整套的喜氣財神爺裝扮外，外送箱子上也做足裝飾，放上「吃飽喝足」、「開工大吉」等等春聯，而原PO不只過年時期扮財神爺，連聖誕節也曾扮成聖誕老公公送餐。

一名外送員分享，自己在過年期間將會裝扮成「財神爺」四處發放糖果及紅包，希望能讓大家「在這過年期間藉由這身服裝以喜氣代替消災解厄」。 圖／論壇巴哈姆特

除此之外，他還自備了大紅色的口罩，更幽默表示「不戴這個財神爺就要變瘟神了！」最後他也表示自己有準備糖果和紅包準備發送，雖然紅包裡只有1元，但也準備了700包打算發送給店家及客人，對此，他也說明「2/1號到2/18號的高雄路上，你可能會看到一個財神爺在路上晃，歡迎各位路人向我打招呼或拍照，人人均有糖果可以吃」。

此文一出，不少網友笑噴回應「太可愛了吧」、「敬業，對這份工作有熱忱」、「這不給小費說不過去」、「很有心欸」、「讚！這我一定給小費」、「現在的外送員都很用心」、「今晚我想來點…財神爺」、「評價滿分」。