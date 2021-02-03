快訊

春節不想工作！工程師拒帶電腦回家被開除 公司判賠84萬

麵粉過期怎麼辦？ 網揭4大功能：大掃除超好用

聯合新聞網 / 綜合報導
正值過年春節大掃除的時候，過期麵粉更是清潔家裡的好幫手。 圖／ingimage
正值過年春節大掃除的時候，過期麵粉更是清潔家裡的好幫手。 圖／ingimage

許多不常使用的生活用品，很容易就不小心放到過期，對此，一名網友也發現家中的麵粉已經過期兩年，但也捨不得直接丟掉，便想藉此上網詢問「過期兩年的麵粉，能有什麼用途？」沒想到意外得知許多過期麵粉的再利用方法。

原PO在臉書社團《爆系知識家》中發文詢問，表示家中的麵粉已經過期兩年，並附上一張兩大包1公斤麵粉袋的照片，讓她很疑惑過期的麵粉能有什麼用途，「還是只能當垃圾丟掉？」

一名網友分享最近發現家中的麵粉已經過期兩年，但捨不得直接丟掉，便想藉此上網詢問「過期兩年的麵粉，能有什麼用途？」 圖／《爆系知識家》
一名網友分享最近發現家中的麵粉已經過期兩年，但捨不得直接丟掉，便想藉此上網詢問「過期兩年的麵粉，能有什麼用途？」 圖／《爆系知識家

此文一出，便有不少網友提出自己的妙招，「洗蛤蜊」、「洗肉類、內臟類」、「洗不鏽鋼餐具」、「洗還未使用的不鏽鋼餐具、洗葡萄」、「做黏土，做捏麵人」、「有小孩的話，網路上找得到配方，說要加多少鹽，可以做成黏土玩」。

其中，更有留言表示現在正值過年春節大掃除的時候，過期麵粉更是清潔家裡的好幫手，「過年到了，洗廚房超好用」、「清理抽油煙機」、「還很好用，只要去油的鍋子撒一些吸油後再洗」。

春節

延伸閱讀

女大生駕訓班下課失蹤 6天後「肚子遭剖開」橫死草叢

可以「準時下班」嗎？ 過來人曝這重點：本來就是應該的

汽旅半夜「蓮蓬頭狂沖」疑撞鬼 竟釣出員工尷尬揭真相

日網排行「死前最想追完的動漫」 這部連載26年作品排行第一

相關新聞

餅乾包裝貼上綠貼紙 理由曝光網大嘆：長知識了！

臨近過年時節，許多家庭會去賣場添購各種飲料零食、生活用品等，迎接新的一年。有網友貼出一張照片，疑惑道「常吃的洋蔥圈餅乾為什麼左下角貼了綠點點？」

麵粉過期怎麼辦？ 網揭4大功能：大掃除超好用

許多不常使用的生活用品，很容易就不小心放到過期，對此，一名網友也發現家中的麵粉已經過期兩年，但也捨不得直接丟掉，便想藉此上網詢問「過期兩年的麵粉，能有什麼用途？」沒想到意外得知不同過期麵粉的使用方法。

日網排行「死前最想追完的動漫」 這部連載26年作品排行第一

對於許多動漫迷來說，看到自己喜歡的作品有完結，是一件非常重要的事情，但有許多作品的作者時常停刊，讓粉絲遲遲等不到故事的結局，就如知名的《火影忍者》、《獵人》或《航海王》等，皆是尚未完結的作品。對此，日網票選了「死前最想追完的動漫」排行榜。

哪家速食店雞塊最好吃？ 美食客出籠激推：這家始終吃不膩

「哪家速食店的雞塊最好吃？」一名網友在網上發起討論，他列舉國內各家知名速食店，自認吃過每家店的雞塊，但自認心中的第一名是摩斯漢堡炸得雞塊最好吃。貼文曝光後引起大批網友熱議，網友們都有各自喜好的速食店，大家紛紛留言寫下品嘗後的心得感想。

小吃店哪項食物利潤最高？ 「答案曝光」網喊不意外

小吃店價格便宜且食物好吃，每到用餐時間總吸引人不少人前往。對此，一名網友好奇「小吃店哪一樣食物利潤最高」，並透露自己的答案，問題曝光後，掀起眾人熱議。

冷凍年菜4000元貴嗎？菜色曝光網讚：光看菜單都想買了

2月11日就是農曆除夕，各大飯店、餐廳推出圍爐年菜，搶攻一年一度的過年商機。對此，有網友好奇「冷凍年菜4000元算貴嗎」，並曝光菜色內容，眾人看完紛紛直呼「光看菜單我都想買了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。