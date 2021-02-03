麵粉過期怎麼辦？ 網揭4大功能：大掃除超好用

許多不常使用的生活用品，很容易就不小心放到過期，對此，一名網友也發現家中的麵粉已經過期兩年，但也捨不得直接丟掉，便想藉此上網詢問「過期兩年的麵粉，能有什麼用途？」沒想到意外得知許多過期麵粉的再利用方法。

原PO在臉書社團《爆系知識家》中發文詢問，表示家中的麵粉已經過期兩年，並附上一張兩大包1公斤麵粉袋的照片，讓她很疑惑過期的麵粉能有什麼用途，「還是只能當垃圾丟掉？」

一名網友分享最近發現家中的麵粉已經過期兩年，但捨不得直接丟掉，便想藉此上網詢問「過期兩年的麵粉，能有什麼用途？」 圖／《爆系知識家》

此文一出，便有不少網友提出自己的妙招，「洗蛤蜊」、「洗肉類、內臟類」、「洗不鏽鋼餐具」、「洗還未使用的不鏽鋼餐具、洗葡萄」、「做黏土，做捏麵人」、「有小孩的話，網路上找得到配方，說要加多少鹽，可以做成黏土玩」。

其中，更有留言表示現在正值過年春節大掃除的時候，過期麵粉更是清潔家裡的好幫手，「過年到了，洗廚房超好用」、「清理抽油煙機」、「還很好用，只要去油的鍋子撒一些吸油後再洗」。