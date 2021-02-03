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日網排行「死前最想追完的動漫」 這部連載26年作品排行第一

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為往年動漫節人潮洶湧狀況。 圖／聯合報系資料照片
圖為往年動漫節人潮洶湧狀況。 圖／聯合報系資料照片

對於許多動漫迷來說，看到自己喜歡的作品有完結，是一件非常重要的事情，但有許多作品的作者時常停刊，讓粉絲遲遲等不到故事的結局，就如知名的《火影忍者》、《獵人》或《航海王》等，皆是尚未完結的作品。對此，日網票選了「死前最想追完的動漫」排行榜。

日本網站《futaman》 票選指出，在總共200位30到40歲的讀者中，讓他們各自票選自己「最想要看到哪一部熱門漫畫的結局」。而結果也顯示，票選第一名為青山剛昌的《名偵探柯南》，此作品從1994年便開始連載，至今已是第27年，也是排行榜前三名中連載最久的作品。

而榮登第二名的是連載已22年的《航海王》，出版多達97冊的單行本。對此，作者尾田榮一郎表示，將在五年內把該作完結，也就是最終回可能會在2025年時推出；接著，第三名則是冨樫義博《獵人 HUNTER×HUNTER》，自1998 年連載至今 23 年，這可以說是最多粉絲們期待看到完結的漫畫，但同時也是「最多人一點也不期望的作品」。目前此作品因作者常態性的休刊，至今才出 36 卷，最近更是打破紀錄，超過兩年沒有恢復連載。

除了上述前三名外， 其餘動漫排名分別為第4名的美內鈴惠《玻璃假面》、第5名齊藤隆夫的《骷髏13》、第6名荒木飛呂彥的《JOJO的奇妙冒險》、第7名植田正志的《淘氣阿寶》、第7名三浦建太郎的《烙印勇士》、第9名原泰久的《王者天下》、第10名森川讓次的《第一神拳》及共同排名第11名的細川智榮子的《王家的紋章》與魔夜峰央的《巴得利奥！》獲得。

日網便票選「死前最想追完的動漫」的排行榜。 圖／《futaman》
日網便票選「死前最想追完的動漫」的排行榜。 圖／《futaman

日本 投票 漫畫

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