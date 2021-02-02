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哪家速食店雞塊最好吃？ 美食客出籠激推：這家始終吃不膩

聯合新聞網 / 綜合報導
哪家速食店的雞塊最好吃？貼文曝光後，引來許多網友們留言分享心中排名第一位的「霸主雞塊」。示意圖／ingimage
哪家速食店的雞塊最好吃？貼文曝光後，引來許多網友們留言分享心中排名第一位的「霸主雞塊」。示意圖／ingimage

「哪家速食店的雞塊最好吃？」一名網友在網上發起討論，他列舉國內各家知名速食店，自認吃過每家店的雞塊，但自認心中的第一名是摩斯漢堡炸得雞塊最好吃。貼文曝光後引起大批網友熱議，網友們都有各自喜好的速食店，大家紛紛留言寫下品嘗後的心得感想。

原PO在PTT八卦板發問「速食店雞塊霸主是哪家？」原PO認為雞塊可說是去速食店最常點的產品，而台灣的速食店品牌又相當多，原PO就列舉出幾間知名速食店，如麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、漢堡王、儂特利、頂呱呱、樂檸漢堡及丹丹漢堡等，既然消費者選擇眾多，因此原PO就好奇到底哪家的雞塊最好吃？

貼文下方引起網友熱烈討論，幾家速食店都有各自的粉絲擁護，有人就表示，「麥當勞吃得最習慣」、「最吃不膩跟最穩定的還是麥當勞」、「麥當勞和摩斯雞塊最好吃」、「麥當勞、摩斯的都不錯，其它差評」、「頂呱呱的阿勇雞塊還不錯」。

也有網友提到，「摩斯味道很獨特，有種原味雞肉的感覺嗎？」、「麥當勞就贏在那個糖醋醬」、「以冷掉的雞塊來說，漢堡王最好吃」、「摩斯雞塊裡的水分很夠超推，但是味道偏淡，再來就是麥當勞了」。

PTT 麥當勞 摩斯漢堡

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