冷凍年菜4000元貴嗎？菜色曝光網讚：光看菜單都想買了

2月11日就是農曆除夕，各大飯店、餐廳推出圍爐年菜，搶攻一年一度的過年商機。對此，有網友好奇「冷凍年菜4000元算貴嗎」，並曝光菜色內容，眾人看完紛紛直呼「光看菜單我都想買了」。

原PO在PTT發文表示，家人日前去預購年菜，總共有12道菜「福氣人參雞湯」、「清蒸野生盧魚」、「花雕醉蝦」、「極品佛跳牆」、「特極海鮮羹」、「酸菜白肉鍋」、「辣味米糕」、「酒釀香腸」、「蘿蔔好彩頭」、「翠玉獅子頭」、「新鮮小鮑魚」、「Q彈花枝丸」，最後還贈送甜點「開運流沙包」。

原PO透露，只看菜名感覺豐富美味，但是不清楚重量和份量，而且也沒有實體照片，價格為3999+運費120元，讓他好奇「這樣要4000多元划算嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「滿便宜的，只是看不出來份量」、「看起來不錯，這麼多道菜滿便宜的」、「看份量，夠吃就便宜」、「那麼多道菜，4000很便宜」、「外面餐廳很多都比這個貴」、「便宜啊！時間成本、備料、洗菜、人力都需要錢耶」。

但也有人提到，「沒照片這樣不準」、「菜色看起來還可以，可是不是所有菜都適合冷凍」、「冷凍年菜大多不好吃」、「有些看起來是廉價菜色」。