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24K北漂族憂沒錢包紅包 網教一招超快籌錢法

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友擔心包不出紅包錢。圖片來源／ingimage
一名網友擔心包不出紅包錢。圖片來源／ingimage

春節假期將至，不少人已開始準備紅包，不過有網友表示，他是一名北漂族，每月薪水扣除房租所剩無幾，無法擠出多餘的薪水包紅包，但他擔心過年回家不包紅包會被親戚酸言酸語，因此打算欺騙家人過年沒有休假，躲避親戚關切。對此，有網友建議他「放假兼差外送」，就有能力包紅包了。

有網友在PTT發文表示，他是一名北漂的南部人，職業是在餐廳打工，每月薪水約2.42萬元，扣掉房租8000元與三餐費用，每月只能存約2000元，眼看農曆過年將至，他的戶頭內卻只有1萬多元，難以負擔包紅包的費用，也擔心兩手空空回家，會被親戚酸言酸語，因此打算欺騙家人「過年要加班」，躲避家人關切，省下紅包錢。

對此，其他網友一面倒認同「別回去」、「回家幹嘛？想得病」、「餐廳過年最忙了，用這個做理由很合理」、「不要回去啊，說過年要加班就好了」，有人說「既然北漂還是打工仔，趁這機會回老家找工作不好嗎？」

不過也有不少網友建議他兼差外送賺紅包錢，留言「兼差外送啊，單純送外送都不只兩萬多，在餐廳打工不如去找便利商店，多餘時間跑外送，你就有很多錢包紅包了」。

紅包 PTT 打工

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