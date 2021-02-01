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公司扣假強迫「春節連休9天」 網反喊羨慕：我也想但不敢請假

聯合新聞網 / 綜合報導
春節將近，民眾採買準備過年。圖為迪化商圈週末假日人車爭道。 中央社
春節將近，民眾採買準備過年。圖為迪化商圈週末假日人車爭道。 中央社

春節連假將自10日（小年夜）開始連休至16日（大年初五），有網友貼出公司內部公告，只見公司強迫員工8日、9日一併休假，但必須以特休假放假，若無特休假者，則以無薪假處理，等於強迫員工連放9天。有網友質疑此舉恐已違法，但也有人表示羨慕，留言「我也想這樣休但不敢請假」。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，他貼出公司內部公告寫著「因應春節假期調整放假，2/8、2/9將由同仁特休假扣除，無特休假同仁則以無薪假計算，以利同仁過節提前準備」。

該網友傻眼詢問「有人也這樣放的嗎？讓我知道我不孤單」。對此，有網友質疑「這個應該已經違法了」、「特休是個人權益公司不能強制」、「放無薪假需要勞資協商，這公司擅自扣假排假已違勞基法」。還有網友遇到同樣情形，無奈留言「我們一路從2/10休到2/21，扣了4天特休」。

網友被強迫以特休連休春節9天。圖／取自臉書
網友被強迫以特休連休春節9天。圖／取自臉書

但也有不少網友表示羨慕，留言「還不錯啊，其實我們今年過年還是要加班」、「蠻爽的，如果是我會很開心」、「至少很多公司員工想請不敢請…連放11天了吧」、「我相信有人真的會請8、9兩天假，然後就可以連休11天」。

還有網友透露連休的心酸原因，留言「我做副業的公司也是一樣，這個星期五下班就開始休假，不是沒訂單是貨出不去」、「疫情來生意太差只好提前放假」。

春節 連假

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