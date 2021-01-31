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木耳台語怎麼唸？答案一面倒 教育部辭典「2種說法」都正確

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「木耳的台語發音怎麼唸」，問題曝光掀起眾人熱烈回應。圖片來源／ingimage
有網友好奇「木耳的台語發音怎麼唸」，問題曝光掀起眾人熱烈回應。圖片來源／ingimage

黑木耳擁有豐富的膳食纖維，能幫助身體降血脂、控制血糖，無論涼拌和快炒都非常適合。對此，一名女網友好奇「木耳的台語發音怎麼唸」，問題曝光掀起眾人熱烈回應。

原PO在臉書社團爆廢公社二館」發文問道「木耳的台語你們都怎麼唸」，並表示自己平常都唸「某密」，但同事說「某膩」才是正確發音，雙方因為此事糾纏了5分鐘，「難道是有分南北口音嗎？可是我們都是南部人啊！」

貼文一出，「某膩」獲得最多人留言，「膩，原PO的唸法我沒有聽過」、「剛問我媽，我媽也說膩（媽媽台北人）」、「耳就是發『膩』的音，台語的文言文發音，布袋戲多看就知道」、「我南部，但是我也是唸膩」、「某膩，耳的台語發音是『膩』，台語唸順風耳是『損哄膩』」、「從小到大都唸某膩」。

事後，原PO更新貼文，「留言中『膩』大獲全勝，然後我的『密』數不到10個」。不過，根據教育部台灣閩南語常用辭典，木耳音讀「bo̍k-ní」也就是某膩，但也可以唸作「bo̍k-mí」，因此某密也是正確的。

爆廢公社 閩南語

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