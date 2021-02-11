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不熟親友尬聊總是沒梗嗎？五招「不敗話題」輕鬆炒熱氣氛

聯合新聞網 / 綜合報導
和陌生人初次見面，有時不容易挑起話題。不過從某些方面著手，跟誰都能很輕易聊得起來。圖片來源／ingimage
和陌生人初次見面，有時不容易挑起話題。不過從某些方面著手，跟誰都能很輕易聊得起來。圖片來源／ingimage

過年和不熟親友聚會，或者與心上人的第一次約會，總很容易想不到該聊什麼，造成場面尷尬。日本媒體「オトメスゴレン」最近就分享5個「不敗話題」，無論對方是什麼人，要聊起來都不是難事。

1.「喜歡吃火鍋還是燒烤？」之類的飲食話題

人都會吃東西，也一定對吃有著明確的嗜好。因此聊聊「喜歡什麼樣的麵」、「喜歡日式還是西式料理」、「吃冰喜歡哪個口味」、「火鍋料喜歡哪些」等等，總是容易釣出對方滔滔不絕的反應。趁對方說得正烈時追問下去，很容易就聊開了。

2.「最近有在追什麼劇嗎」之類的影視話題

除了傳統的電視、電影，現在還有如youtube之類的影音網站，或者netflix等串流媒體，有著數不清的節目，滿足消費者對於影音作品的需求。聊聊電影、影劇、動畫、藝人等等，總能找到讓對方有興趣的切入點。

3.「平時常去哪呢」之類的日常行動話題

像是習慣到哪裡買東西，放假會在哪邊逛，習慣做哪些休閒活動等等。當對方說出明確的店家、地點之類的訊息之後，就可以表現出感到興趣的樣子，進行深入提問。如果投緣，還可以直接約下次一起前往。

4.「曾經參加過什麼社團嗎」之類學生時代的話題

不管過去是就讀哪個學校，每個人總遇過那些行為奇特，讓人印象特別深刻的同學、師長等學校人物。藉由回憶學生時代的過往，可以很快找到記憶中的趣事，很快就能聊開了。

5.「我老媽她上次怎樣怎樣」之類跟家人有關的趣事

分享家人的趣事，很容易博得眾人的歡笑，創造良好的談話氣氛。畢竟每個人生長環境不同，別人的家裡事，對自己而言總是新鮮。也不用刻意貶低或誇張，照實說就能有不錯的效果。

日本 影音網站 除夕夜

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