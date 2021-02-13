台男負責買「衛生棉」讓日本太太好吃驚！ 她分析台日2差異

台灣和日本雖然在地理上相近，但彼此之間還是有許多不同的深層文化，無論是台人赴日，還是日人來台，經常都會感受到巨大的文化衝擊。有位在台灣居住5年的日本太太，近日就在媒體上披露，表示兩地對於女性的「生理期」及購買用品部分，觀念上有著極大的不同。

根據日本媒體「たまひよOnline」報導，有位日本太太在2016年因丈夫轉調而來台灣居住，也在台灣懷孕、生下一子。然而她和台灣友人閒聊，對方說「家裡的爸爸是負責幫忙買生理用品的」，讓她大吃一驚。表示在日本，女性自己買生理用品是常態，光是家人團聚時，碰巧播放生理用品的廣告都很尷尬。

這位日本太太隨後開始探索其中的原因，發現有兩個理由。首先在台灣，朋友間互聊身體健康是種常態，好比去火鍋店時，女生也會很自然地說出「我現在生理期不能吃冰」之類的話，而周圍不管男女聽到之後，反應也都很自然，不像在日本時，大家會恥於公開自己的隱私。

另一個理由，則是日本太太發現台灣過去，曾有「知名度有如中居正廣」的男性藝人拍攝生理用品廣告。那位男藝人在廣告中為了女朋友，到藥局買了生理用品，受到女方的誇讚。日本太太認為，或許就是這支廣告，傳播了「男性也可以幫助生理期中的女性」的訊息。並期待以後日本也能也類似廣告，將這個助人風氣帶向日本社會。

這個文化衝擊也引起不少日本網友回響，表示「台灣人真的很溫柔」、「我在藥妝店工作，來買生理用品的壓倒性都是女的，就像買避孕用品的壓倒性都男的」、「台灣男生會不會在那個廣告前，就已經有會幫女性買生理用品的習慣啦」、「在真正男女平等的國家，這是很普通的事！本來就不應該為了生理期而感到羞愧」。