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哪種口味蛋餅是蛋餅界的王牌？網一面推：薯餅沒有之一

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在網路上發文詢問哪種口味蛋餅才是王者，引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友在網路上發文詢問哪種口味蛋餅才是王者，引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣早餐店文化盛行，中式西式應有盡有，餐點品項十分多樣化可供民眾選擇。不過，說到早餐店的必點餐點，非蛋餅莫屬，近日就有網友發文詢問，早餐店的蛋餅什麼口味的最受歡迎？此文一出，許多網友狂推自己心目中的王牌蛋餅，讓討論度不斷升高。

一名網友日前在PTT上以標題「早餐店什麼口味的蛋餅才是王者？」發文詢問哪種蛋餅是必吃的，並列出培根蛋餅、火腿蛋餅、豬肉蛋餅、鮪魚蛋餅、起司蛋餅等熱門的蛋餅口味，想知道網友們心中哪種蛋餅最好吃？

許多網友紛紛在文章下方狂推自己最愛的蛋餅口味，其中鮪魚、玉米等傳統口味都有不少擁護者，「玉米蛋餅」、「玉米甜，一定要玉米」、「玉米起司」、「玉米蛋餅最高」、「玉米蛋餅加很鹹的辣椒醬」、「玉米蛋餅沒列進去是沒被打過」、「那種芙蓉蛋玉米蛋餅，真是太闇然太銷魂了」、「玉米蛋餅一票」、「鮪魚，煎到外皮焦脆而裡面魚肉尚有汁」、「鮪魚起司」、「鮪魚蛋餅+番茄醬」、「鮪魚，一周最少吃3次」、「鮪魚最高」、「鮪魚洋蔥，超爽」、「鮪魚起司蛋餅」、「鮪魚第一名」。

同時也有許多不同聲音，「豆漿蛋餅」、「九層塔蛋餅」、「肉鬆啦」、「皮蛋蛋餅！」、「蔬菜蛋餅啊！」、「培根起司蛋餅」、「我大愛培根蛋餅！」、「黃金炸豬排蛋餅」、「草莓果醬蛋餅」、「油條蛋餅」、「泡菜蛋餅+起司，沒有之一」、「熱狗蛋餅」、「咔啦蛋餅」、「總匯蛋餅」。

然而，總結網友留言，薯餅蛋餅呼聲最高，紛紛留言必吃不可，「薯餅蛋餅啦，其他都是邪門歪道」、「薯餅起司蛋餅+番茄醬」、「薯餅蛋餅」、「薯餅蛋餅加起司」、「薯餅，意外的搭」、「起司薯餅蛋餅」、「薯餅最讚」、「唯一薯餅蛋餅」、「韓式泡菜+薯餅蛋餅」、「絕對是薯餅」。

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