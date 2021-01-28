火鍋真的人見人愛嗎？ 老饕曝關鍵原因變不愛了

天氣寒冷，家家戶戶經常吃起火鍋，加入喜歡的蔬菜、食品熬煮，餐桌上冒著熱氣的火鍋讓人連心都溫暖了起來。有網友分享，對於火鍋這種食物，實在是找不到討厭的理由，便好奇發問是否有人會討厭，引起網友熱烈討論。

一名網友於《PTT》上發文表示，他觀察到，通常每種食物都有喜歡與不喜歡的人，但對於「火鍋」，卻找不出討厭的理由，不僅簡單方便又十分美味，也從未遇過有人討厭火鍋，不禁好奇發問「會有人討厭吃火鍋嗎？為什麼？」

不少網友留言附和，「真的，找不到不喜歡火鍋的理由」、「我超愛吃火鍋，前提是火鍋裡不能有芋頭」、「超愛，愛爆」、「一年四季都喜歡」、「不知道要吃什麼的時候，吃火鍋就對了」、「好像真的很少聽到不喜歡的人欸」。

但也有網友持反對意見，「我討厭。吃完全身都是味道，受不了」、「衣服很臭、貓舌會覺得燙、自己動手有點麻煩、人很多」、「吃完會臭臭的吧」。

有網友則點出從喜歡轉化成不喜歡的關鍵，「愛吃，但標準越來越高，湯頭火鍋料肉質、菜新鮮度都會挑」、「很難回去吃平價小火鍋之類的，吃的時候還是很爽，但不太舒服」、「老了，身體耐受度下降，料太差，吃完就會不對勁」。