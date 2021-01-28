旅館為何愛用玻璃隔衛浴？ 專家點出關鍵：各種成本都省到

許多人都有住飯店或旅館的經驗，有網友在網路上以標題「為什麼旅館愛用玻璃隔衛浴？」發文提問，表示臺灣許多飯店不知為何都使用玻璃隔衛浴，希望有網友能解釋理由。

一名正在防疫旅館居家檢疫的男網友日前在PTT八卦板上發文分享，「最近發現很多旅館都喜歡用玻璃隔出衛浴，像是前幾天住的阿姆斯特丹CitizenM或是我現在住的防疫旅館，為什麼不好好做實牆，要用玻璃隔啊？」，此文引起網友們熱烈討論，其中不乏專業人士留言解惑。

許多網友紛紛點出成本是關鍵，表示玻璃隔牆較簡單又省成本，「玻璃透光，晚上睡覺會關燈，省電」、「省地省錢」、「省錢，水密性又沒差 」、「主因是省成本」、「減少重量，施工方便，成本低」、「容易隔間啊」。

還有網友表示玻璃可以讓房間看起來更寬敞明亮跟安全問題，「玻璃的穿透感能增加視覺坪數」、「比較薄，增加坪效」、「假裝房間大 」、「改裝潢調整空間配置方便吧」、「讓空間看起來比較寬敞」、「安全考量」。

也有專業人士進一步解釋，飯店使用玻璃隔衛浴，除了美觀設計和安全考量外，主要還是人工磚砌、瓷磚、壁紙等材料價格較昂貴，因此房間採用透明玻璃空間會比較漂亮寬敞又省錢，客房也會較明亮，減少電燈的電費開銷。