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每次逛賣場都狂跑廁所？ 網曝這一關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO分享逛賣場時總想跑廁所，示意圖。圖擷自爆廢1公社
原PO分享逛賣場時總想跑廁所，示意圖。圖擷自爆廢1公社

台灣賣場林立，各種類型的量販店不勝枚舉，集結了生活雜貨及美妝等商品的生活百貨「寶雅」更是許多民眾的首選之一。有網友分享，「逛寶雅就像早餐奶茶一樣有效」，引起網友熱烈討論。

一名網友於《爆廢1公社》上發文表示，每次逛寶雅時都覺得有種魔咒，讓便祕的肚子感到咕嚕咕嚕，她也分享自身經歷，「每每逛不到10分鐘，就覺得大便在滾」。原PO也將賣場內裝潢精緻的廁所照上傳，稱讚道「新開的廁所裝潢都不錯！」

文章發布後，許多網友「心有戚戚」表示，「真的好笑到不行，我都不敢亂逛寶雅」、「我也會這樣，真的神奇力量」、「大賣場也會，到底是什麼神奇效果」、「便秘的好幫手就是寶雅」、「解鎖新技能」、「只要是賣場我就會」、「難怪會設立廁所，業者也是算聰明」、「書局也會，好煩」。

但也有網友點出關鍵，「看到整齊劃一的商品擺設，就會皆受到廣泛的資訊，容易緊張影響消化功能」、「後來才知道這是一種精神壓力的反應，面對大型整齊的東西排列，生理會產生反應想上廁所」、「不只在寶雅，其他賣場都會，看到東西排列整齊就自然會想廁所，完全擋不住啦」。

量販店 早餐 奶茶

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