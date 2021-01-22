婚禮小卡有什麼用途？ 過來人曝「隱藏功能」：以後用得到

許多人結婚會印製「婚禮小卡」，讓親朋好友帶回家留念，但有網友不解明明最後會被扔進垃圾桶，為什麼新人和賓客都喜歡擺放拿取，讓他好奇婚禮小卡有什麼用途，對此過來人指出，婚禮小卡其實有「記帳功能」。

原PO在「Dcard」發文表示，前幾天表哥結婚，接待處有放幾張婚紗照的小卡，媽媽看到就拿了幾張放進包包內，他就問說「妳拿了最後不是會進到回收桶裡面，那既然這樣妳幹嘛還拿」，媽媽回應這是一種紀念。

不過，原PO也統整出疑惑並發文詢問網友，第一「為何新婚夫妻都喜歡印小卡」，第二「明知小卡最後的命運很有機會進到垃圾桶，但還是要發」，第三「明知小卡拿了會亂放，但還是要拿」，還是說其實多數人拿了小卡會真的收藏起來。

貼文一出，網友們留言回應，「一種辦婚宴的習慣了，給大家紀念用，我看有些長輩都會想拿耶」、「有些賓客覺得喜氣，會喜歡拿婚宴上的小禮物」、「拍婚紗照基本上都會送，我自己是都會留著當紀念」、「可以讓賓客拿回家給沒去的家人看」、「親友的我都會收起來，可以當書籤用」。

但也有人指出，「我朋友會拿卡片在上面記下包了多少錢」、「印象中可以記錄參加誰的婚禮，還可以寫包了多少禮金，避免年代久遠忘記了」、「拿了在後面寫上日期跟當時紅包包多少，做個紀錄」、「媽媽說婚紗小卡其實是『謝卡』，就是收據的意思」、「要讓代包的賓客拿個『收據』回去交給沒來的親友」、「對我而言小卡是收據，我會拿兩張，一張寫我包多少，一張紀念」。